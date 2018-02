Marini: "La gran lucha actual es cambiar la mentalidad ante la inmigración"

Barcelona, 2 feb (EFE).- La artista italiana Giovanna Marini mantiene a sus 81 años las mismas ganas de luchar contra las injusticias de cuando empezó a cantar hace cincuenta y cree que, "hoy en día, la gran lucha es la de la inmigración", un tema en el que "es necesario cambiar de mentalidad", según ha dicho a Efe.

Marini ha viajado a Barcelona para actuar mañana en el Teatre Joventut de L'Hospitalet, dentro del festival de canción de autor Barnasants, acompañada del Quartetto Urbano y cinco cantantes de la Coral Inni Canti Di Lotta.

El Quartetto Urbano está formado por cuatro exalumnos de Marini, que da clases de canción de tradición oral y de canción social y política, mientras que la coral que la acompaña es parte de una de las tres que dirige.

Lejos de jubilarse, Marini está plenamente activa y, además de los conciertos que ofrece periódicamente, sigue componiendo sobre asuntos que le interesan.

Como la inmigración, "el tema más vivo de nuestros días", que ha abordado en una reciente composición sobre un pueblo calabrés donde el alcalde ha decidido luchar contra la despoblación facilitando la llegada de inmigrantes.

"La mafia se opone porque llevan la gestión de los campos de concentración donde encierran a los inmigrantes y ganan mucho dinero con eso", ha denunciado la artista, que considera al alcalde "un héroe".

"Estas cosas no se cuentan en los periódicos, así que yo las canto", ha añadido, convencida de que la música "no soluciona las cosas, pero las da a conocer, y cuando la gente tiene información, actúa, porque la gente no es tonta".

En su opinión, la inmigración "es una oportunidad para Italia", si se sabe aprovechar "lo que supone que tanta gente, alguna con mucha formación, quiera vivir en Italia y convertirse en los futuros italianos", pero para ello es necesario "un cambio de mentalidad" porque "se ha extendido el miedo y la gente ve la inmigración como un problema".

Además de la lucha política, la otra gran pasión de Marini es la canción popular, "un tesoro que tiene siglos de historia" y al que ha dedicado su vida.

Marini empezó como intérprete de música clásica hasta que en los 60 conoció la música popular y un grupo de intelectuales de calado, como Pier Paolo Pasolini, Italo Calvino, Roberto Leydi, Gianni Bosio o Diego Carpitella.

Desde entonces se ha dedicado a explicar la historia no oficial de Italia y ha recuperar la tradición oral cantada, "cuya placenta es el campo".

En esta recuperación, la artista ha vivido muchos altibajos, como también los ha vivido la propia música popular.

Recuerda que la dictadura fascista italiana intentó arrinconar la música del pueblo y cuando Marini y otros destacados músicos iniciaron su recuperación "fue toda una revolución", que tuvo uno de sus puntos álgidos en el Festival dei Due Mondi di Spoleto, en 1964, con el espectáculo "Bella Ciao".

En los ochenta volvió a decaer porque "a la industria musical no le interesaba", pero Giovanna Marini resurgió con fuerza en 2002 de la mano de Francesco De Gregori.

"Ahora la música popular está mejor porque se estudia en la universidad, pero peor porque los estudiosos se han distanciado de la gente. Yo sigo recorriendo Italia buscando canciones porque para mí la parte humana es la más interesante", ha asegurado.

Además de recuperar canciones populares, Marini también ha compuesto sus propios temas, "generalmente cantatas de media hora o 45 minutos, que no se ajustan a las medidas comerciales que utilizan los cantautores", por lo que ella no se considera una cantautora.

Sin embargo, se la suele incluir dentro de los catálogos y estudios sobre cantautores italianos, probablemente porque, como ellos, escribe canciones cuando tiene "cosas importantes que explicar" y confía que su arte ayude a cambiar el mundo.