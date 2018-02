Dua Lipa, Post Malone, Underworld, Jet e Iván Ferreiro, entre las 31 nuevas confirmaciones del Mad Cool 2018

La tercera edición se celebrará en Madrid del 12 al 14 de julio

Dua Lipa, en el cartel del Mad Cool. Imagen: Mad Cool

Enlaces relacionados Agotados los abonos de tres días

La tercera edición del Mad Cool Festival, que se celebrará en Madrid del 12 al 14 de julio, suma este martes una treintena de nuevos artistas para su ya inabarcable cartel.

En esta ocasión se incorporan Dua Lipa, Post Malone, Underworld, Iván Ferreiro, Jet, Childhood, Alex Francis, Deaf Havana, The Ninth Wave, Gruppo Di Pawloski, Ben Howard, Slaves, Paul Kalkbrenner, Milk Teeth, Re-Tros, James Holden & The Animal Spirits, Víctor Santana, Weval, Actress, Mick Jenkins, Jardín DeLaCroix, Goat Girl, DJ Koze, Elyella, Ylia, Lali Puna, Pile, Holy Bouncer, Durand Jones & The Indications, Cora Novoa y Bayonne.

Todos estos fichajes agrandan un cartel que ya tenía a ilustres del tamaño de Pearl Jam, Arctic Monkeys, Depeche Mode, Jack White, Kasabian, Massive Attack, Queens of the Stone Age, Justice, Snow Patrol, Nine Inch Nails, Franz Ferdinand, Alice in Chains, Rival Sons, Jack Johnson, Fleet Foxes, MGMT, At The Drive In y muchas más.

Los abonos de tres días están agotados pero las entradas de día y los diferentes paquetes pueden comprarse en www.madcoolfestival.es.