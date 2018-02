Coque Malla: La vanidad no sirve para escribir buenas canciones

Madrid, 7 feb (EFE).- Aun con 30 años de carrera a la espalda, Coque Malla vive una de las etapas más dulces e inspiradas y eso, dice en una charla con Efe, exigía "tomar una fotografía del momento" en forma de disco en directo que ilustra su gran estado de forma y lo retrata, sin intentarlo, como icono de la música.

"La vanidad es un monstruo de siete cabezas contra el que no se puede luchar, pero yo intento cada vez más concentrarme en hacer buenos discos y canciones, porque lo otro no sirve para nada a ese objetivo", dice, sin poder evitar una media sonrisa de orgullo con su "Irrepetible" (Warner Music) bajo el brazo.

En dicho álbum, grabado en junio del pasado año en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid, lo arropa en primer lugar una sólida nómina de amigos y colegas, como Jorge Drexler ("Santo Santo"), Santi Balmes ("Termonuclear"), Iván Ferreiro (en la bombástica "Me dejó marchar") o Dani Martín.

De aquella noche, "vivida como el anfitrión de una fiesta que está más pendiente de manejar los hilos que de disfrutarla", a Jorge Malla (Madrid, 1969) le quedan ahora grandes comentarios y un CD+DVD que se publica este viernes, seis meses después "por razones burocráticas e internas de la compañía".

"Irrepetible", que se abre con ese descargo en forma de canción que es "Escúchame" ("muy poca gente sabe hacerlo", protesta) e incluye piezas imprescindibles como "No puedo vivir sin ti", refleja tres décadas de un repertorio que ha florecido en los últimos años y que comenzó a forjar junto a Los Ronaldos en 1987, época de la que procede el tema que canta junto a Martín, "¡Guárdalo!".

"Sí me reconozco en aquel Coque Malla de hace 30 años, aunque me han pasado cosas y he sumado otras a mi música, pero no lo he extirpado de mí", proclama el músico, inscrito actualmente en una etapa musical más luminosa en la que han vuelto a caber aquellas canciones de sus inicios.

En "Irrepetible", no obstante, es mucho más potente el manto de su último álbum de estudio hasta la fecha, el aplaudido "El último hombre en la Tierra" (2016), del que suenan hasta siete canciones porque, según explica, fue clave a la hora de expandir su sonido con la incorporación de metales y cuerdas y de transformar su manera de entender la composición.

"La música es infinita, tiene 30 millones de posibilidades y ahora quiero tener el valor de experimentar todas las que pueda", afirma de cara a futuro.

Aquel tránsito comenzó a hacerse realidad con una canción previa, "My beautiful monster", que formaba parte de la BSO de la película "Bite" y que apenas tuvo recorrido, pero que ahora ha recuperado junto a su ídolo, Neil Hannon.

"Es una canción de la que estoy especialmente orgulloso y tenía mucho sentido que la hiciese él, porque es la primera donde empecé a meter cuerdas de una manera más seria por influencia directa de The Divine Comedy", cuenta.

Por todo ello, señala que "no va a haber otra noche como esa". "Llegarán otras, espero, pero estaban pasando cosas muy potentes e interesantes en mi música, en mi relación con el público y con la banda, en la incorporación de mi hermano Miguel como parte del equipo... y a todo eso había que sacarle una fotografía", indica.

La instantánea de "Irrepetible" no estará mucho tiempo congelada, ya que ha inspirado una gira que, sin cuerdas ni vientos en la mayoría de espacios y con un sonido "más roquero que de cámara, como es el del disco", arrancará el 16 de febrero en los Carnavales de Cádiz. Después, estará en otros puntos como La Riviera de Madrid el 12 de abril e INN Club en A Coruña dos días después.