David de María rechazó componer uno de los temas que se ofrecían en OT para ir a Eurovisión: "Estaba sin energía"

13/02/2018 - 14:22

El cantautor se estrena como escritor el poemario 'Navegantes de un barco de papel'

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El cantautor David De María rechazó la propuesta de componer uno de los temas que se ofrecían a los concursantes de Operación Triunfo para representar a España en el concurso de Eurovisión por "exceso de trabajo": "Me llamaron pero después de grabar el disco y entregar el libro estaba sin energía", ha confesado.

El compositor ha celebrado que existan este tipo de plataformas para "ver a jóvenes talentos" que "siguen teniendo inquietudes musicales", aunque ha asegurado que también se necesitaría un programa musical donde el artista "pueda mostrar su libro y su disco y tocarlo en directo", más allá del formato "concurso".

"Se echa en falta alguna forma de mostrarle a la gente joven el largo recorrido de la música, no el de triunfar hoy y luego sacrificar tu carrera", ha añadido en una entrevista con Europa Press con motivo de la publicación de su poemario 'Navegantes de un barco de papel' (Ediciones Martínez Roca).

De María ha revelado que ésta era una propuesta que había tenido encima de la mes durante muchos años pero que no le acababa de "tirar". "Lo que yo quería contar lo hacía con mis canciones, en los conciertos y en los monólogos entre una canción y otra", ha asegurado.

No obstante, según ha relatado, la paternidad de su primer hijo fue el motivo más "emotivo" e "ilusionante" para escribirle este tipo de guía. "A mi me hubiese gustado que mi padre me escribiese algo que sirviese de guía y que me llegase con 18 años para interiorizar muchas cosas por lo que se lo he dejado a mi hijo para que lo lea en el momento oportuno", ha añadido.

El libro pretende además servir de "consejo" a cualquier padre, pues según De María, al "vivir sin instrucciones" la poesía puede servir de "aliada" al adentrarse en un "mundo nuevo" como es la paternidad. "Es ameno, profundo y desnudo y está desarrollado sin la esclavitud de la canción por lo que he podido navegar en la reflexión", ha explicado.

Además, el poemario que es, según el autor, "un 98% inédito" incluye canciones que, a su juicio, "sonaban como poemas", así como textos que el autor escribiese hace muchos años. "Volvía mis cuadernos de la EGB de cuando tenía 14 o 16 años y recogí frases que se convirtieron en poemas", ha señalado.

En este sentido, el cantautor ha reconocido que sería "muy interesante" llevar estos poemas a un disco en forma de canciones pues, según ha asegurado, cuando los lee, le "vienen melodías".

Asimismo, en el terreno musical, De María ha revelado que celebrará sus veinte años de carrera musical con un disco de colaboraciones con artistas como Sergio Dalma con el que interpretará 'No me llores más preciosa mía', Manuel Carrasco, Vanesa Martín, Rosana o la joven Eva Ruíz, a la que ha calificado como "el presente y futuro de las voces femeninas" y la "abanderada" de nuevas generaciones que "se sienten músicos antes que pop stars".

Por último, el compositor ha señalado también que incluirá en el nuevo disco, que saldrá a la venta en abril y con el que comenzará una gira en mayo, la canción principal de 'Bernarda', la versión de 'La casa de Bernarda Alba' que se llevará al cine de la mano de Emilio Ruiz Barrachina y que contará con actrices como Victoria Abril, Assumpta Serna o Míriam Díaz Aroca.