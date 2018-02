Niño de Elche: "El flamenco siempre ha sido y será irreverente"

Madrid, 16 feb (EFE).- El "enfant terrible" del cante que le puso quejío y versos explosivos a un disco de "kraut rock" ya mítico como "Voces del extremo", Niño de Elche, retorna a sus raíces para poner patas arriba saetas, fandangos, seguiriyas y tanguillos, convencido de que "el flamenco siempre ha sido y será irreverente".

"Los ortodoxos siempre son susceptibles, no solo a lo que haga yo, sino a lo que hacen ellos mismos, porque la ortodoxia no existe, es una utopía que nunca se cumple, así que siempre hay pegas", afirma en una charla con Efe el artista nacido como Francisco Contreras (Elche, 1985), ajeno a posibles críticas.

En "Antología del cante flamenco heterodoxo" (Sony Music), que se pone a la venta el próximo 23 de febrero, ha hecho acopio de diversos palos flamencos en riguroso "orden historiográfico", lo único riguroso de esta colección de temas que ha concebido "como una mirada a personajes, a zonas y a disidentes".

"Frente a las demás antologías, cuya misión es ordenar y guardar, este es un archivo liberado del que todo el mundo puede apropiarse, como hemos hecho nosotros, y utilizarlo a su imagen y semejanza", proclama.

Bajo la dirección musical de Pedro G. Romero y la producción de Raül Fernández, alias Refree (colaborador previo y necesario de Silvia Pérez-Cruz, Rocío Márquez o Rosalía), alumbra así un álbum colosal en extensión (27 temas que dan para un triple vinilo) en el que se asoma musicalmente a Tim Buckley ("por su acercamiento en los 60 a Lorca") o al cineasta Val del Omar.

"Para mí es un artista referencial, porque ha hecho cosas muy importantes relacionando la máquina y el flamenco, además de ser un cineasta magnífico que acaba sus películas con un 'Sin Fin', algo con lo que yo me siento muy reflejado", afirma Contreras, para quien este trabajo, como su carrera en general, no es una obra cerrada.

Cuenta en este sentido que "Antología..." surge como "reacción" a sus trabajos previos, el citado "Voces del extremo" (Premio Ruido al mejor disco de 2015, según la prensa musical) o "Para quienes aún viven" (2017), firmado como Exquirla en su unión de talentos con la banda de "post rock" instrumental Toundra.

"Últimamente había transitado por discos de concepción más rock y ahora me apetecía un álbum con otras influencias y territorios que tenía aparcados", explica el cantaor, para quien lo más complicado ha sido penetrar en "según qué géneros que nunca había probado", especialmente piezas contemporáneas (Shostakovich, Falla) y canciones folclóricas populares.

A este grupo pertenece su versión de la "Bomba gitana" de Lola Flores, como "tema representativo del movimiento folclórico 'trash' de los años 60 y 70, muy conectado con el pop y con un contenido político y social muy interesante", recontextualizado en la actualidad.

En él puede el artista acentuar la vena dramática que suele acompañar sus iconoclastas interpretaciones. Al fin y al cabo, "todo es teatro, el flamenco también", opina.

¿Cuánto de valentía hay en esta revisión de los clásicos? "Lo más osado que hago es crear trabajos artísticos que me ayuden a superar prejuicios y miedos, así que si hay osadía siempre es a nivel interno, no externo", señala Contreras, cuyo interés no pasa tanto por un "reforma estética".

"Utilizo el flamenco para hablar de mi yo o de mis yoes", subraya.

De mente hiperactiva, incapaz de sumirse en una única tarea, cuenta que en la actualidad está terminando un libro de poesía y que participa en una película de autor sobre su vida y arte, mientras prepara la nueva gira, que lo llevará el 24 de febrero al auditorio Internacional de Música.

Con varias visitas programadas a Europa y a EE.UU., está previsto además que recale el 5 de marzo en el teatro Lope de Vega de Madrid y el 9 de ese mes en la sala Barts de Barcelona, donde en verano participará por tercera vez en el festival Sónar.