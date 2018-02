El PSOE no es partidario de usar el himno de Marta Sánchez: "Nuestro himno no tiene letra, guste o no guste"

19/02/2018 - 14:17

La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, se ha mostrado contraria a incorporar la letra del himno de España compuesta por la cantante Marta Sánchez y ha subrayado que el himno nacional "no tiene letra, guste o no guste".

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Así ha respondido la dirigente socialista en una rueda de prensa en Ferraz este lunes 19 de febrero a la pregunta de si es partidaria de usar esta versión en la final de la Copa del Rey de Fútbol como propone el eurodiputado 'popular' Esteban González Pons.

Calvo se ha mostrado reacia a "hacer política constantemente con elementos simbólicos que no resuelven vidas, el Estado de Bienestar o la igualdad". "En fin, nuestro himno no tiene letra y ya está. Es la realidad de nuestro país. Nos guste o no, no tiene letra", ha aseverado, no sin añadir que la cantante Marta Sánchez "tiene una de las mejores voces de España".