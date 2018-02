Jon Juaristi, pesimista sobre una letra para el himno: "Veo un país dividido y con un ánimo un poco cainita"

19/02/2018 - 18:30

El ensayista y traductor Jon Juaristi se ha mostrado pesimista sobre la posibilidad de alcanzar un consenso para dotar de letra al himno de España, en referencia al texto que cantó el pasado sábado en el Teatro de la Zarzuela la artista Marta Sánchez.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Veo un país dividido y con un ánimo un poco cainita", ha manifestado en declaraciones a Europa Press Juaristi, quien en el año 2012 participó junto a otros escritores y poetas en la redacción de una letra para la que finalmente no hubo consenso.

El escritor, que aún no ha tenido oportunidad de oír la versión que interpretó Marta Sánchez, cree que se trata de "otra tentativa más" que se suma tanto a aquella en la que participó como en el concurso que se convocó años más tarde. La finalmente elegida, escrita por Paulino Cubero, "tampoco llegó a cuajar".

En este sentido, ha manifestado que el problema no es que el texto escrito por Marta Sánchez esté bien o mal, sino que la gente "lo acepte", algo que ve "más difícil". "No veo grandes entusiasmos por tener un himno en España", ha señalado Juaristi, quien opina que "un himno por sí mismo no une cuando no hay consenso ni unidad".

En este sentido, y preguntado por la posibilidad de alcanzar un acuerdo respecto a la letra del himno, ha destacado que no es momento para consensos "de este tipo" cuando "faltan otros más básicos". Además, añade que, a pesar de que otros países tengan el suyo, e incluso las autonomías, no cree que "carecer de una letra sea el mayor problema del país".

En cualquier caso, preguntado por la letra que podría representar al país, ha indicado que ha de poder ser recordada "con cierta facilidad" y, respecto a los contenidos, cree que entran "muchos modelos": desde la marsellesa, con letras que "inciten a la lucha por el honor y la gloria", hasta "antífonas religiosas".