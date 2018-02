Darío Villanueva (RAE) sobre el himno de Marta Sánchez: "Cuando lo escuche sabré si me emociona o no"

20/02/2018 - 14:46

El director de la Real Academia Española (RAE), Darío Villanueva, ha reconocido que no ha podido escuchar la letra propuesta por la cantante Marta Sánchez para el himno de España por lo que no sabe si le emocionará o no, pero ha precisado que "sin letra" el himno ya es para él "un símbolo de pertenecia" y lo escucha con "respeto y emoción".

"Sin letra, el himno nacional español para mí es un símbolo de identificación, de pertenencia y lo escucho siempre con respeto y un punto de emoción", ha subrayado Villanueva durante una rueda de prensa en la sede de la RAE este martes 20 de febrero.

Preguntado por la opinión que le merece el himno cantado por Marta Sánchez, el director de la RAE ha precisado que estos últimos días ha estado tan imbuido en la convención académica del judeoespañol que se ha celebrado en la RAE, que no ha tenido tiempo para escuchar la radio o asistir a espectáculos.

Por ello, ha indicado que no puede comentar si le "emociona o no" la letra propuesta por Marta Sánchez para el himno. "Todavía no lo he escuchado. Cuando lo escuche sabré si me emociona o no me emociona", ha subrayado.

La artista se subió al escenario del Teatro de la Zarzuela el pasado domingo 18 de febrero para celebrar sus 30 años en la música y, además de repasar toda su trayectoria, Marta Sánchez sorprendió a los asistentes poniendo letra al himno de España, algo que alabó el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, horas después.