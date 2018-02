Jack White, Prophets Of Rage, NERD, Justice y The Roots se suman al Cruïlla

Barcelona, 21 feb (EFE).- Jack White, Prophets of Rage, N.E.R.D, Kygo, Justice, The Roots, Orbital, Gilberto Gil y Els Catarres son algunas de las bandas que se han sumado hoy al cartel del festival Cruïlla, que se celebrará del 12 al 14 de julio en el Parc del Fòrum de Barcelona, según ha informado su director, Jordi Herreruela.

Estos músicos se suman a los seis artistas que ya se conocían: David Byrne, Damian "Jr. Gong" Marley, Izal, Bomba Estéreo, Bugzy Malone y Joana Serrat.

Acompañarán en la parte alta del cartel al ex Talking Heads David Byrne, el dúo de electrónica Justice, los padrinos del hip hop The Roots, la nueva estrella de la electrónica Kygo, el proyecto de Pharrell Williams N.E.R.D, la súper banda Prophets of Rage, formada por miembros de Rage Against the Machine, Audioslave, Public Enemy y Cypress Hill, y Jack White, de The White Stripes.

Entre los más de treinta nombres que Herreruela ha hecho públicos hoy también destacan Chase & Status Live, Ben Howard, SOJA, LP, Lori Meyers, La Pegatina, Jessie Ware, Seasick Steve, Camille o Fatoumata Diawara entre otros.

Gilberto Gil estará en Barcelona celebrando los 40 años del disco "Refavela" acompañado en el escenario por Bem Gil, Chiara Civello, Mayra Andrade y Mestrinho.

Herreruela ha aclarado que los más de 30 nombres que se han anunciado hoy son el 90 % del total, aunque todavía queda alguna banda por confirmar.

Asimismo, se ha mostrado satisfecho de poder "juntar auténtica historia viva de la música contemporánea con alguna de las apuestas más transgresoras de la actualidad" y ha destacado "la buena salud" de la música nacional.

En este último apartado ha anunciado la presencia de bandas como Belako, Blaum, Elefantes, Ramon Mirabet, Joan Dausà, La M.O.D.A., Lori Meyers, Mi Capitán, The New Raemon e Izal, "con buenos horarios y en buenos escenarios".

Herreruela ha insistido en su intención de unir figuras consolidadas con bandas emergentes y se ha mostrado especialmente contento de contar con formaciones destinadas a convertirse en las estrellas de mañana, como Joana Serrat, Núria Graham, Bugzy Malone y The Last Internationale.

Una de las novedades de este años son las propuestas extramusicales con las que el Cruïlla pretende enriquecer la oferta.

La Fura dels Baus presentará "Dreams", una red humana en la que participarán discapacitados y personas aquejadas de alguna enfermedad mental y que se elevará a 40 metros de altura mediante una grúa de grandes dimensiones.

También se unirá a Cruïlla el Aquelarre de Cervera, una de las fiestas populares más importantes de Cataluña, que este año celebra su 40 edición.

El festival mantiene el aforo de 25.000 personas diarias de años anteriores "porque es un formato cómodo que permite al público estar a gusto", según Herreruela, que espera volver a agotar localidades, como el año pasado.

"Cada año crecemos en calidad y presupuesto, pero no queremos crecer en aforo", ha añadido, tras señalar que el presupuesto es de seis millones y medio de euros.

Otra de las novedades de la presente edición es que se ha eliminado la jornada familiar del domingo porque "desde el año pasado los menores de 16 entran gratis todos los días y las familias vienen de jueves a sábado, por lo que la jornada del domingo ha dejado de tener sentido".

Además, Herreruela ha aconsejado al público que utilice la web del festival como medio de compra de las entradas porque hay plataformas que "estafan y venden por encima del precio oficial".