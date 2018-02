Jaime Urrutia, sobre "Camino Soria": "Sabíamos que teníamos una bomba"

Madrid, 27 feb (EFE).- "Sabíamos que teníamos una bomba", afirma Jaime Urrutia sobre los prolegómenos de "Camino Soria", disco de Gabinete Caligari concebido desde la portada como el "Álbum blanco" de The Beatles (su obra magna) y que cumple 30 años como uno de los más celebrados de la historia del pop español.

"Leo eso mucho por internet y pienso que puede ser verdad", acepta el músico madrileño, "modestia aparte", durante una charla con Efe en la que sitúa este trabajo como "el más importante" también en la historia de la extinta banda, además del mini-LP "Cuatro rosas" (1985), "que fue de alguna manera su preludio".

El aniversario de "Camino Soria", que se cumplió en mayo de 2017, se celebra ahora con la remasterización del álbum, que verá la luz el 9 de marzo, y con la reciente publicación de un libro con el mismo título que recrea aquellos días y que ha sido escrito por el batería y coautor de las canciones Edi Clavo.

"Aún no he tenido tiempo de leerlo", aduce Urrutia (Madrid, 1958) al ser interrogado por el contenido de esas páginas escritas por su excompañero de banda, que por aquel entonces completaba el bajista Fernando "Ferni" Presas.

De dominio público es la historia por la que aquel grupo de la Movida madrileña, sin ningún lazo "ni un primo en Soria" (como constatarían insistentemente, hartos de la cantidad de gente que los vincularía después con la ciudad castellana), decidió reparar "en una ciudad perdida en el mundo".

Un artículo sobre la escasa vida nocturna de Soria hizo que Urrutia rememorara una vieja broma con su hermano que acababa con la frase "camino Cuenca". El entonces vocalista de Gabinete Caligari manejaba entonces una melodía al estilo de The Kinks y, buscando un referente inspiracional, decidió tirar de la pequeña urbe a orillas del río Duero.

"Se nos ocurrió por su historia poética, por Bécquer y Machado, que daba juego y porque tenía mejor rima que Cuenca. También por epatar. Queríamos ser un grupo distinto y ya había muchas canciones cosmopolitas, como 'No hay marcha en Nueva York' de Mecano, 'El lobo hombre en París' de La Unión o 'Groenlandia' de Zombies", explica.

El resultado fue un álbum conceptual que, a partir de aquella canción homónima, "Camino Soria", devino en una colección de temas que, como lo describiría Clavo, parecía "la maleta de un desgraciado, llena de melancolía, el desamor y otras pesadumbres".

"Tuve un palo amoroso muy gordo y estaba en una época muy sensible para hacer canciones, frustrado y con los sentimientos a flor de piel", rememora Urrutia ante canciones como la inicial "Pecados más dulces que un zapato de raso (Carta a Nieves)", sobre letra de un poema de Eduardo Haro Ibars, o "Tócala Uli", homenaje a su saxofonista Ulises Montero, fallecido en un accidente en 1986.

Gabinete Caligari, que nació como un grupo influido por el afterpunk británico y la oscuridad de Joy Division, derivó hacia una fusión con cierto "casticismo patrio" y así se acuñó el término "rock torero" para aludir al peculiar estilo resultante. "Queríamos provocar y 'Camino Soria' fue el desarrollo natural", subraya.

Del cuarto disco de la banda se vendieron 300.000 ejemplares, toda una proeza para un grupo surgido del "underground" musical. Su grabación coincidió con su comentado fichaje por una multinacional.

"Yo no me arrepiento de fichar por EMI en aquella época. El cambio fue muy sustancial y la popularidad del grupo creció enormemente, con una promoción muy intensa. DRO, nuestro anterior sello, no tenía tantos medios. Dicen que fue uno de los motivos del final de la Movida, que los grupos nos vendimos a las multinacionales, pero para mí fue un paso lógico", defiende.

Años después, en 1999, el grupo se disolvería oficialmente. "Decidí separarlo porque el grupo había dado todo de sí. Ellos querían hacer una música más roquera, más 'heavy', y yo me muevo más cómodo por la historia del pop-rock", argumenta Urrutia, que en 2002 abrió con "Patente de corso" una etapa en solitario que llega hasta "Lo que no está escrito", de 2010.

"Llevo bastante tiempo preparando un disco nuevo. Hace dos años hubo un intento. En la compañía me dijeron que no estaba mal, pero que tenía que dar más de mí, y yo no tengo prisa. No soy artista que necesite estar todo el tiempo ahí. Ahora mismo tengo como 8 canciones y sigo avanzando", confirma con sinceridad, antes de anunciar una próxima actuación "a finales de abril en Madrid".

Javier Herrero.