El rapero Nach cataloga como "lamentable" la condena impuesta a Valtònyc: "Vivimos en la sociedad del miedo"

7/03/2018 - 14:48

Presenta su nuevo single y videoclip 'Grande'

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El rapero Nach ha catalogado como "lamentable" la condena a tres años y medio de cárcel al rapero Valtònyc. "Vivimos en la sociedad del miedo, ese miedo indirecto con el que se intenta frenar determinados tipos de expresión", ha expresado Nach en rueda de prensa, con motivo de la presentación de su nuevo single y videoclip, 'Grande', este miércoles 7 de marzo en Madrid.

En este contexto, ha precisado que "aunque no comparte la manera que tiene Valtònyc de hacer rap" con un mensaje "más agresivo" que el suyo, si que entiende que "haya gente que manifieste sus frustraciones y enfados de la manera que consideren".

"Este tipo de condenas son descompensadas. Hay mucha gente que está arriba y que realmente hace cosas que perjudican a la sociedad y se pasan por alto, y sin embargo, luego se condenan a rapers simplemente por gritar en alto su enfado. Que se condene de esta manera tan bestia me parece lamentable", ha aseverado.

En cuanto a la actual situación del hip-hop en España, el rapero, que lleva 20 años en la industria de la música, considera que "es positiva" puesto que hay "mucha gente nueva haciendo cosas interesantes" pero también se sigue manteniendo y escuchando "la esencia antigua" de artistas como Falsa Alarma o Kase.O.

"Está muy equilibrado y eso es muy bueno. Y como digo en mi canción: me da igual la nueva escuela o la vieja escuela. El que más se lo curre y el que más cosas tenga que decir es el que más se queda a largo plazo. Esto es una carrera de fondo", ha señalado.

NUEVO DISCO DESPUÉS DE VERANO

Asimismo, Nach ha adelantado que ya cuenta con 20 nuevos temas grabados de los que hará una selección para su nuevo disco, que saldrá a la venta después de verano y del que no ha querido desvelar su nombre todavía. "Voy a seguir sacando singles mas o menos cada mes y medio", ha añadido.

De este modo, 'Grande', que se estrena al público este viernes 9 de marzo, es el primer tema de un disco que está produciendo junto a Pablo Arcadia y que está un nivel por encima de los anteriores en cuanto a "técnica musical", según ha adelantado. "Siempre intento incidir para que la calidad sea mayor", ha resaltado.

En este contexto, ha matizado que con su nuevo trabajo va a contar con "una gran variedad de temas de índole social" y va a sacar "muchas cosas que lleva dentro". "Con estas canciones hablo mucho de las cosas que me pasan cuando se cierra el telón y que la gente no ve", ha indicado.

Así, habla del sacrificio, de luchar contra sus dudas y sus miedos, de como utilizar la fuera para "darlo todo de él mismo" y de como "se mueve con sus reflexiones existenciales". "Siempre he sido muy existencial a la hora de escribir, y creo que por eso la gente me escucha. Por sus preguntas se ven reflejadas en las mías y eso les llega", ha expresado.

Algo que se ve reflejado en su nuevo videoclip, producido por Willy Rodríguez y grabado en una antigua fábrica abandonada. Con él, el rapero intenta mostrar que "está donde está" no por que se lo hayan regalado, si no por que "se lo ha construido él" con "sudor y desechando aquello que no le aporta".

"Es el primer tema que escribí y es el primer single del disco. Es un tema épico y potente que ayuda a cargar las pilas a aquella persona que lo escuche. Cuando digo grande no me refiero a popularidad, si no a mostrar la mejor versión de ti mismo", ha concluido.