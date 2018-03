Los conciertos de Bob Dylan en el Auditorio de Madrid seguirán adelante a pesar de la huelga del INAEM

14/03/2018 - 19:13

Los conciertos que Bob Dylan ofrecerá en Madrid los días 26, 27 y 28 de marzo en el Auditorio Nacional de Madrid seguirán adelante a pesar de la huelga indefinida que los sindicatos del INAEM han aprobado este miércoles, convocada a partir del 24 de marzo ante una posible fusión del Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La gestión del Auditorio Nacional depende del INAEM, por lo que, aunque el músico cuente con su propio equipo de sonido y luces, los tres conciertos programados podrían verse afectados si la convocatoria de huelga se mantiene.

Sin embargo, fuentes de Riff Producciones, promotora de estos conciertos, han asegurado a Europa Press que los directos previstos en España siguen adelante y que no se ha modificado ni el horario y el trabajo para que los conciertos se celebren "con normalidad".

Otros de los espectáculos que coincidirán con la convocatoria de huelga prevista a partir del 24 de marzo son 'Policías y ladrones', en el Teatro de la Zarzuela; las obras 'Consentimiento', 'Primer amor', 'La fiebre' o 'El concierto de San Ovidio', del Centro Dramático Nacional (CDN); o las producciones que la Compañía Nacional de Danza (CND) tiene previstas, como 'Don Quijote' o 'The show must go on'.