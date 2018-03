Luz Casal arranca en Avilés su gira con un público entregado a sus nuevas canciones

Avilés, 16 mar (EFE).- Luz Casal ha iniciado esta noche en el Teatro Palacio Valdés de Avilés la gira con la que presenta su último disco, "Que corra el aire", ante un público entregado a sus nuevas canciones y a sus grandes éxitos, que han sido recibidos con aplausos acompasados y vítores.

Concierto en una plaza elegida personalmente por ella para sentir "la tranquilidad de estar arropada" por la ciudad en la que vivió su infancia y su adolescencia.

"Teníamos que empezar en Avilés, sabíamos que era el lugar porque el primer día siempre hay muchos nervios, estamos mostrando por primera vez un disco del que me siento absolutamente satisfecha", ha confesado la intérprete, de origen gallego, antes de subir al escenario.

Ese arropamiento del público que buscaba, lo halló desde el primer minuto, nada más aparecer en escena, e incluso antes, frente al coliseo, donde el Ayuntamiento organizó una exposición en su honor: "Al principio lo vi exagerado, pero me sorprendió de una manera gratísima e intimísima".

Luz Casal recibió al público que abarrotaba el Palacio Valdés con el tema principal del nuevo disco "Que corra el aire", que terminó coronado de aplausos.

"Este es nuestro primer concierto de la gira, estamos presentado el disco 'Que corra el aire', así que vamos de sorpresa en sorpresa, cuento con vuestra paciencia y comprensión si, de repente, veis que me equivoco", comentó entre bromas la intérprete, en alusión a un espectáculo que nace este noche y al que le espera rodaje por toda España

Siguieron con el mismo entusiasmo del público las interpretaciones "Miénteme al oído", "Días prestados", "Lucas", "Volver a comenzar", "Quise olvidarte", "Meu pai", "Tanto ruido", "La única verdad" y "Morna".

Una inspirada y personal versión de "Amores", con la que Casal cierra el disco en homenaje a Mari Trini, fue especialmente celebrada desde las butacas.

En todos estos temas, Luz Casal asegura que ha volcado "sensaciones, propósitos, deseos y reflexiones" y cree que, al final, le ha quedado un disco alegre, "a pesar de que haya canciones de mucho peso emotivo".

Entre los clásicos que sus seguidores nunca perdonarían que quedasen fuera del repertorio, están "No me importa nada", "Por qué no vuelves amor", "Rufino" o "Piensa en mi", el tema que le dio fama internacional por su inclusión en la película de Pedro Almodóvar "Tacones lejanos".

"Entre mis recuerdos", un tema que le inspiro su pasado en Avilés, con música de Albert Hammond, llegó especialmente al público reunido para este primer concierto.

"Aquí está el principio de todo, del desarrollo de mi persona y como músico, recuerdo que la primera impresión de ver que tenía verdaderamente esta vocación fue paseando por una calle de Avilés cuando, de pronto, hice una melodía y sentí por el cuerpo algo interesante".

Con su tema "Te dejé marchar", Luz Casal despidió un concierto que fue creciendo y ganando fuerza, ella sobre las tablas del teatro, y los espectadores desde sus butacas.

Llevaba más de cuatro años apartada de las giras nacionales, pero en ningún momento ha estado alejada de los escenarios. En todo este tiempo ha ofrecido conciertos en Marruecos, Japón, Serbia, México o Chile, entre otros muchos.

La nueva gira por España le llevará a visitar los próximos meses ciudades como Vigo, A Coruña, Girona, Barcelona, Valencia, Málaga, Salamanca, Santiago de Compostela, Guadalajara, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valladolid o Madrid, entre otras.