Nathy Peluso, Carlos Cros y un ciclo en el Palacio de la Prensa de Madrid, entre las novedades de SON Estrella Galicia

21/03/2018 - 17:29

SON Estrella Galicia ha presentado la programación de conciertos para el mes de abril, que incluye citas como el concierto de Nathy Peluso, Belako + Izaro, Christina Rosenvinge o Carlos Cros, así como un ciclo de conciertos que comenzará este jueves 22 de marzo en el Palacio de la Prensa en la Gran Vía de Madrid y que albergará diversos estilos de música independiente como el pop, el rock o la electrónica, según ha informado la compañía.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Así, la serie de conciertos en el Palacio de la Prensa arrancará este jueves a las 21.00 horas con BIGOT, que presenta su noveno albúm 'Candy Valley', producido por el americano David Loca. Le seguirá el 24 de marzo, a las 20.30 horas, Telefon Tel Aviv, el proyecto de música electrónica formado por Joshua Eustis y Charles Cooper en Estados Unidos que, según la organización del evento, sentó las bases de un discurso tan rico en intensidad melódica como en sus intenciones y riesgo experimental.

El miércoles 11 de abril, a las 21.00 horas, The Clientele, vuelven a Madrid para presentar 'Music for the Age of Miracles' (Merge Records, 2017), su primer lanzamiento con nuevas canciones desde el EP 'Minotaur' (2010). Al día siguiente, el jueves 12 de abril, a las 21.00 horas, llegará a la 'Sala 0' Fernando Alfaro, quien integró, junto a José María Ponce, Carlos Cuevas y Joaquín Pascual el grupo Surfin' Bichos en 1988.

A continuación, el 20 de abril, a las 20.30 horas, Ana Quiroga y Uge Pañeda actuarán para presentar su discurso electrónico y el jueves 26 de abril, a las 21.00 horas, Circuit Des Yeux + Matchess presentarán 'Reaching For Indigo'.

Asimismo, el 27 de abril, a las 20.30 horas Zombie Zombie llegará a Madrid para presentar un álbum que amplía la electrónica psicodélica con sonidos de la jungla, hip hop y 'no wave'. Por último, Laurel Halo + Eli Keszler aterrizarán el sábado 16 de junio a las 20:30 horas en la 'Sala 0', con una muestra de música electrónica.

Además, a lo largo del mes de abril, tendrán lugar los conciertos de Nathy Peluso, el 5 de abril en Orense y el 6 en Vigo; la gira de Belako + Izaro con parada en Santiago de Compostela, A Coruña y Valladolid los días 6, 7 y 12 de abril, respectivamente , o la visita de Christina Rosenvinge a Ourense el 6 de abril y a Vigo el 7 de abril.

En esta línea, la programación para el mes de abril continuará con los conciertos en Madrid de The Clientele el 11 de abril, Fernando Alfaro el día 12 del mismo mes y The Bug feat Miss Red el 13 de abril. En la capital española actuarán también Vinicio Capossela el 17 de abril, Fogbound el 18 de abril, Pájaro el 19 de abril, LCC el viernes 20, Dead Bronco, el sábado 21 y Carlos Cros el día 25 de abril.

De igual manera, María Arnal i Marcel Bagés visitarán Orense el jueves 12 de abril y Vigo el día 13 de abril y Los Hermanos Cubero actuarán en Orense el día 14, mientras que Micah P. Hinson lo hará en Córdoba, Granada y Azpeitia, los días 18,19 y 21 del mismo mes, y Trinidad Road actuará en Valencia el día 20.

La programación para el mes de abril la cerrarán las actuaciones de Circuit des yeux, el día 26 y el concierto de Zombie Zombien + Flavien Verger el viernes 27, ambos en Madrid