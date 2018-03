Maceo Parker, Blades, Estopa y Blues Brothers actuarán en el Porta Ferrada

Barcelona, 27 mar (EFE).- Maceo Parker, Rubén Blades, James Rhodes, Estopa y The Blues Brothers son algunos de los artistas que actuarán en la 56 edición del Festival Porta Ferrada, que se suman a los ya anunciados Serrat, Txarango, Diego El Cigala, Ara Malikian e Ismael Serrano.

La presente edición del decano de los festivales estivales de Cataluña comenzará el 13 de julio con Jack Johnson, en el marco de su gira mundial "All The Light Above it Too".

El director artístico del festival, Albert Mallol, ha destacado hoy en la presentación que en la presente edición se ha programado una cincuentena de espectáculos, repartidos por diversos escenarios de Sant Feliu de Guíxols (Girona).

Una programación plagada de referentes internacionales como Maceo Parker, Rubén Blades, Andrei Gavrilov, James Rhodes, Caetano Veloso, o Ara Malikian, y de artistas nacionales de la talla de Joan Manuel Serrat, Estopa, Mazoni, Sanjosex, Celtas Cortos, Txarango, Pablo Alboran, Diego El Cigala, Rozalen + El Kanka, Mago de Öz, Ismael Serrano, Gerard Quintana, Roger Mas o Adrià Puntí.

Según Mallol, se trata de "una de las ediciones más poliédricas" del festival de Sant Feliu, que también contará con el estreno en Cataluña de "Fedra", la obra protagonizada por Lolita Flores, y la actuación de la bailaora Sara Baras.

Diego El Cigala presentará el 8 de agosto su disco más ambicioso, "Indestructible"; y Ara Malikian estrenará el 12 de agosto su nuevo proyecto, "The Incredible World Tour of Violin"; al que se sumará el también estreno del nuevo trabajo de Adrià Puntí.

Porta Ferrada recordará también el 6 de agosto el 47 aniversario de la célebre "Mediterráneo" de Serrat, que no ha querido esperar tres años para una cifra redonda y ha preferido volver a la carretera para revisitar aquel mítico álbum.

Ocho días después el también cantautor Ismael Serrano ofrecerá un concierto para conmemorar sus veinte años de carrera.

Aprovechando la estrechada relación entre Porta Ferrada y el Festival Internacional de Jazz de Barcelona, que este año celebra su 50 aniversario, Sant Feliu acogerá un Jazz&Food en el Guíxols Arena con las actuaciones de Ray Cuza & Sonora Sazonando, The Blues Brothers y Bokanté.

El presupuesto del festival es de 1,4 millones de euros, de los cuales el 30 % son de aportación pública y el resto proviene de patrocinadores privados y de la venta de entradas.

En total, el festival pone a la venta 42.000 entradas, de las cuales, ha informado Mallol, ya se han vendido más de 10.000, con un precio medio de 35-40 euros.

La venta presencial con un 20 % de descuento se hará de viernes a lunes en la oficina de turismo y en la tienda Sol Negre de Sant Feliu.

El festival se cerrará el 18 de agosto con una fiesta electrónica a cargo del DJ internacional Luciano, que reunirá sobre el escenario a grandes nombres de la música electrónica como Edu Imbernon, nuevos talentos como Chelina Manuhutu y artistas locales como Enai.

En esta edición también tendrá lugar el ya tradicional espacio dedicado al humor y la comedia, el festival Singlot, que este año celebra su cuarta edición bajo la dirección artística de Andreu Buenafuente.

El Porta Ferrada se desarrollará en el Espai Port, el Guíxols Arena, la iglesia monasterio, el Teatro Auditorio Municipal y el Village del Espai Port, mientras que la oferta gastronómica correrá a cargo del restaurante Nomo.