Mi Capitán presenta en abril en A Coruña y Vigo su segundo disco

Barcelona, 29 mar (EFE).- El supergrupo barcelonés Mi Capitán, integrado por componentes de Love of Lesbian, Egon Soda o Sidonie, presenta el 6 de abril en Barcelona su segundo disco, "Un tiro por la salud del imperio", un álbum de rock "biográfico, pero más honesto" que el primero, ha dicho a Efe su cantante, Gonçal Planas.

En A Coruña estarán el 19 de abril y en Vigo un día después.

Mi Capitán se formó en 2015 como una manera de que Gonçal Planas, que lleva 18 años en el mundo de la música, ya sea como técnico de monitores y de sonido, de mánager de gira o como guitarrista en Sanpedro, se colocara en el centro del escenario para cantar las composiciones que había ido pertrechando, acompañado por un buen número de amigos.

Debutaron en 2015 con "Drenad el Sena", en el que destacó el tema "Es suave la voz", y ahora vuelven a la carga con "Un tiro por la salud del imperio" (DRO/Warner), un disco de rock and roll clásico con piezas como "Sal corriendo", "Y sin embargo", "La Policía", "Dos mil apuestas", "Mi antebrazo" o "En la Avenida".

Ricky Falkner (Egon Soda, Standstill, Love of Lesbian e Iván Ferreiro entre otros), Ferran Pontón (Egon Soda), Julián Saldarriaga (Love of Lesbian), Ricky Lavado (Standstill, Nudozurdo y The Secret Society), Dani Ferrer (Love of Lesbian) y Víctor Valiente (Standstill y Sidonie) completan la banda, aunque con "cambio de sillas", es decir, se cambian los instrumentos.

"No había en un principio ninguna ambición de tener carrera discográfica, sino una excusa para vernos, porque siempre estamos de gira", explica Planas sobre los componentes de una banda por la que han pasado también integrantes de Mucho, Santos o Nothing Places y que, con Mi Capitán, pretendían "jugar, con la ilusión de los inicios, pero con mucha más experiencia".

En este sentido, Planas explica que le faltaba hacer eso: componer, subir a un escenario y cantar sus propias canciones, pues siempre fue "parte de la sopa, pero nunca fui la sopa", por lo que carecía de "esa empatía".

"Estos años he hablado con muchos compositores y me he dado cuenta de que cada uno tenía un método diferente, y he comprobado que es un oficio, hay una artesanía a la hora de componer. Y eso me faltaba", admite Planas.

Y tras el debut, llega ahora la segunda parte, un disco "más oscuro y sensual, más biográfico, pero más honesto" que el primero, donde había "mucha pose, trataba de follar y drogarse y estaba proyectado hacia fuera". "Ahora, he mejorado la manera de hacer las cosas", explica este "investigador de "bandas que no llegan", que no de "músicos muertos".

Un disco de rock, género que cultivaría, dice Gonçal Planas, "aunque Prodigy fueran número 1 de nuevo" porque es la música "que disfruto y que me define", y "totalmente" de canciones, sin un concepto global, en el que el resto de integrantes "mejoran los temas" y los tres productores "dejan un espacio enorme para los músicos".

Planas, que ya está componiendo canciones para el tercer proyecto, recalca que cada integrante cuenta con un par de sustitutos por si coinciden los conciertos de Mi Capitán con los de los otros grupos, pues "cualquier sustituto es capaz de tocar y no se resienten los temas", una idea similar a la de John Mayall & The Bluesbreakers.

El próximo 6 de abril, Mi Capitán presentarán su segundo disco en Barcelona -La ñ2í de Apolo-, dentro de la programación del XIX Festival del Mil·leni.

Luego, seguirán por Zaragoza -día 13, Bilbao -día 14-, A Coruña -día 19-, Vigo -día 20-, Oviedo -21 de abril- y Murcia -19 de mayo-, entre los bolos ya confirmados, en los que interpretarán 16 piezas -ocho de cada disco- y una versión de Calamaro -"Alta suciedad"-.