Agotadas las entradas para el día de Pearl Jam en el Mad Cool Festival 2018

Después de agotar los abonos normales de tres días y los VIP

El primer concierto de Pearl Jam en la capital española en 11 años

Pearl Jam, cabezas de cartel del jueves día 12 de julio. Imagen: Mad Cool

La organización de Mad Cool Festival 2018, que tendrá lugar del 12 al 14 de julio, ha colgado este miércoles el cartel de "sin entradas" para la primera jornada, que estará protagonizado por el primer concierto de Pearl Jam en la capital española en 11 años. Así es el cartel por días del Mad Cool Festival 2018.

La noticia llega así cuatro meses antes de la celebración de este evento multitudinario que para su tercera edición ha cambiado de localización con el objetivo de doblar su aforo, de cerca de 40.000 personas por día a unas 80.000.

Además de Pearl Jam, está previsto que el jueves se celebren conciertos de Tame Impala, Kasabian, Justice, Post Malone, Fleet Foxes, MGMT, EEls, Leon Bridges, Japandroids e Iván Ferreiro, entre otros.

Después de anunciar asimismo el pasado mes de enero que se habían agotado todos los abonos para su próxima edición, solo quedan ya disponibles entradas para el viernes 13 y el sábado 14 de julio.

El festival ha anunciado en su nota de prensa un cambio "de última hora" en su jornada intermedia, ya que "debido a circunstancias imprevistas y ajenas" a la organización, el grupo Childhood no podrá actuar y será reemplazado por el nuevo exponente inglés de "dream pop" Wild Front.

El cartel de Mad Cool 2018 contará con muchas más figuras de la música, entre las que cabe destacar a Arctic Monkeys, Depeche Mode, Queens Of The Stone Age, Jack White, Massive Attack, Franz Ferdinand, Snow Patrol, Alice In Chains, Nine Inch Nails, Jack Johnson, Underworld y el nuevo icono pop Dua Lipa.