Noches del Botánico cierra cartel con James Rhodes, Corinne Bailey Rae y Zoé

Madrid, 12 abr (EFE).- El ciclo musical Noches del Botánico ha cerrado hoy definitivamente el cartel de su próxima edición, que tendrá lugar del 21 de junio al 29 de julio, con la incorporación de varios nuevos artistas, como el pianista James Rhodes, el soul de la británica Corinne Bailey Rae y el rock "indie" de los mexicanos Zoé.

Ellos se suman a la jornada de Bomba Estéreo del 19 de julio, mientras que Monsieur Periné lo hacen el 24 de julio a la de Carlos Vives, ha anunciado la organización en nota de prensa, en la que también se hacen eco de los próximos conciertos de Charles Lloyd & The Marvels, Joshua Redman y Billy Hart Quartet (todos ellos el 7 de julio) y de Little Steven & The Disciples of Soul (11 de julio).

La cita con James Rhodes será dos días después, el día 13, mientras que la de Corinne Bailey Rae, famosa por su éxito internacional "Put your records on", será el 6 de julio.

Finalmente, se crea una nueva jornada el 1 de julio dedicada a la electrónica bajo el título de Bonsai, "con la idea clara de traer los mejores eventos electrónicos a un marco alejado de su escena natural: los clubs". La oferta se compondrá de "Stardust XV Aniversario", con British Murder Boys y Karenn, y de "Bonsai Pride", con Miss Kittin + Kim Ann Foxman.

La tercera edición de Noches del Botánico retorna al Real Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid y contará con una nutrida programación de altura, con actuaciones de Joan Manuel Serrat, Kraftwerk, Pat Metheny, David Byrne y Norah Jones, entre otros.