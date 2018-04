Anaut se reinventa para mostrar que no son "una banda tributo a James Brown"

Madrid, 13 abr (EFE).- La banda madrileña Anaut reformula su estilo en su tercer disco de estudio, razón por la que desde su título, "Hello there", vuelven a presentarse a propios y extraños con canciones que experimentan con nuevos colores vocales y sonidos más cálidos en los que se refuerza la vertiente rock.

"Se nos ha encasillado mucho y nosotros estábamos cómodos en la etiqueta de grupo de soul, pero no somos una banda tributo de James Brown", subraya Alberto Anaut, voz y guitarras de este ahora cuarteto que completan Gabriel Casanova (teclados), Javier Geras (bajo eléctrico y coros) y Javier "Skunk" Gómez (batería y coros).

"Circunstancias prácticas o económicas" llevaron a reducir la alineación previa de septeto para poder llevar a cabo conciertos más reducidos, lo que volvía su sonido más roquero y "dejaba más espacio para la improvisación".

El deseo de constatar el cambio les llevó, por ejemplo, a arrancar el nuevo álbum con un corte como "I will see you again", donde la voz de Anaut, el cantante, aparece más suave y sin quebrarse.

"Se hace a propósito en un intento por romper, como una nueva presentación. Dentro de que no es ni de lejos el tema más cañero, sí sería el más 'single' si fuésemos una banda de pop y el que menos si lo fuésemos de rock o de soul", argumenta.

Para el vocalista, lo más importante de este álbum, "el más diferente de los hechos hasta ahora", no es el disco en sí, sino "haber arrancado un camino y la dirección a la que este les pueda llevar".

"Este no es el lugar donde nos quedaremos, pero sí el primer paso hacia donde vamos", puntualiza.

A "I will see you again" le sigue "The difference", su actual sencillo, más rasgado y del que acaban de publicar un videoclip que gira en torno al karma. "Creemos en esa justicia universal. El de la música es un camino duro, pero cada cosa que hacemos tiene su rédito y vamos ampliando público, así que no tenemos queja", asegura.

Tanto en este tema como en "Liar" se aprecia especialmente una vena más humorística o juguetona, "más satírica", puntualiza Anaut, "como crítica de la situación presente y también porque en directo nos gusta pasárnoslo bien".

Con su paternidad recién estrenada y una vida forzosamente más tranquila, cuenta que más que nunca ha buscado la inspiración de estas canciones en experiencias indirectas, como la que habla sobre transitar el desierto mexicano del "Valle de los cirios", título español para otro corte en inglés.

Solo una vez incluyeron una canción en castellano, al final del segundo disco y que funcionaba como pista oculta. ¿Por qué no han abundando en esa dirección? "Pues no lo sé, la música nos sale así. Está pendiente", responde.

En el ecuador del viaje que supone "Hello there" existe una larga travesía de más de 8 minutos por ritmos lánguidos llamada "Don't let me down", "una gozada como músico" que se han permitido tras un trabajo previo en el que intentaron justo lo contrario, "reducir las canciones al mínimo".

Si en el primer álbum apostaron por el método clásico y "más pop" de una grabación por pistas y en el segundo se fueron a lo analógico ("lo que se tocaba es lo que se quedaba"), en el tercero se han decantado por una opción mixta y diversificarse entre cuatro estudios: Estudio Uno, Casanova Keyboard Studio, CasAlberto y Funkameba.

Con él bajo el brazo llegan mañana al Teatro Barceló de Madrid, con un formato especial más amplio, y después viajarán el 19 de abril a Murcia (La Yesería), el 20 a Albacete (Clandestino), el 21 a Valencia (Wah Wah) y el 26 a Barcelona (A-Wamba-Buluba Marula), entre otros puntos.