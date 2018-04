El director técnico asegura que Eurovisión 2018 será lo más local posible

Lisboa, 17 abr (EFE).- El director de producción técnica de Eurovisión, el sueco Ola Melzig, aseguró hoy que la gala de 2018, que se celebrará en Lisboa del 8 al 12 de mayo próximo, será un espectáculo portugués, "lo más posible".

"Desde el primer momento, RTP -la organizadora del certamen este año- nos pidió que todo fuese lo más local posible, algo que nosotros preferimos", explicó en una entrevista publicada hoy en Diário de Notícias.

Melzig lleva desde el pasado enero en la capital lusa planeando el evento, un "reto" para el que se necesitan entre diez y once meses de preparación y 250 camiones con material antes de llevarse a cabo.

Sin embargo, y a diferencia de otros años, el escenario no tendrá pantallas de vídeo ni fondos con LEDs: "No era algo que RTP quisiera, especialmente con un vencedor como Salvador Sobral que dice que la música no son fuegos artificiales", recordó.

Además, será una de las escenografías con menor presupuesto de las que se recuerdan, algo que el sueco atribuyó a la previsión a la hora de planear y la localización de los trabajadores en la sede.

"Trabajar localmente ahorra mucho dinero en viajes, hoteles y demás", destacó Melzig, que resumió el plan de operaciones en el lema "buen planeamiento y mínimo alquiler posible".

El director técnico remarcó que Eurovisión es un espectáculo "muy específico" por su mezcla de gala musical y competición y que por cada tres minutos de canción hay detrás doce horas de trabajo.

Esta producción de tal magnitud sorprendió incluso al propio Justin Timberlake, una de las mayores estrellas del panorama musical global y que actuó como artista invitado en 2016.

Respecto a los aspirantes para este año, afirmó que todavía "es pronto" para saber quién vencerá, pero apuntó a la israelí Netta Barzilai como gran favorita: "Tiene mucha actitud, pero si no hace una actuación a gran nivel, otros diez candidatos podrían aparecer", subrayó.

Portugal acogerá por primera vez el concurso musical dentro de tres semanas en el Altice Arena de Lisboa gracias a la victoria de Sobral en la pasada edición, celebrada en Kiev, con la balada "Amar pelos dois", compuesta por su hermana Luísa.

La 63 edición de Eurovisión contará con 43 países participantes y tendrá como presentadoras a las periodistas portuguesas Sílvia Alberto, Filomena Cautela y Catarina Furtado y la actriz luso-estadounidense Daniela Ruah.