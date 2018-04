Muere Avicii a los 28 años, uno de los DJ más famosos del mundo

Avicii había luchado con la adicción en el pasado

'Wake me up' es una de sus canciones más conocidas

Avicii. Foto: Getty

El DJ sueco Avicii ha muerto este viernes en Muscat, Omán, a los 28 años, según un comunicado de su representante. "Con profundo pesar anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii. La familia está devastada y pedimos respeto y privacidad en estos momentos tan difíciles. No se darán más declaraciones", dice el comunicado. Por el momento, se desconocen más detalles al respecto.

En 2016, Avicii anunció a través de su página web que abandonaba su carrera musical, al menos temporalmente, para explorar otros campos y tener más tiempo para su vida privada, especialmente después de haber tenido varios problemas de salud.

Avicii había luchado con la adicción en el pasado. Fue hospitalizado dos veces por problemas relacionados con el alcohol.

Fue el creador de algunos éxitos de la última década tales como Wake Me Up, Hey Brother, Addicted to You o Levels. Comenzó su carrera musical en el año 2007, pero dio el salto a nivel internacional en 2011, cuando compartió una producción con David Guetta. Sunshine fue incluida en el álbum Nothing but the Beat, álbum del DJ francés.

Ocupó el puesto 28 en la lista de los 100 mejores Djs realizada en el 2017 por la encuesta anual de DjMag. Además, tiene dos nominaciones a los Grammy: una por Levels (2013) y otra por Sunshine (2012), ambas en las categorías Mejor Grabación Dance. También tiene un American Music Awards (Artista favorito de música electrónica en 2013) y un premios Billboard (Por Wake me up como Mejor Canción Dance/Electrónica en 2014)