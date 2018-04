Carlos Rafael Martínez, el prodigio del violín de 19 años que abrió un 'crowdfunding' para poder estudiar en EEUU

21/04/2018 - 11:54

Carlos Rafael Martínez es un violinista cordobés de 19 años que lleva dando conciertos, tanto como solista como junto a otras orquestas, desde los 10 años por toda España. Además del violín, toca el piano y ha terminado el Grado Medio de Música en Granada. Ahora, Martínez quiere cumplir su sueño de estudiar en una de las escuelas más prestigiosas de Estados Unidos, la Manhattan School of Music, pero tras su admisión, el joven violinista ha iniciado una campaña de 'crowdfunding' con el objetivo de reunir el dinero necesario para completar sus estudios.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Esta escuela me ha concedido una beca de 30.000 dólares, pero necesito otros 38.686 dólares (32.000 euros aproximadamente) para poder estudiar en esta prestigiosa institución", ha señalado el músico en una entrevista con Europa Press.

Por ello, Carlos montó una campaña de 'Crowdfunding' a través de la plataforma GoFundMe con el objetivo, en un primer momento, de "llegar a las fundaciones", según explica, y poder optar a algún tipo de beca.

"La gente me recomendó que lo pusiera por redes sociales para llegar a las fundaciones y cuando lo escribí en Twitter tuvo 21,000 retweets y he recaudado más o menos la mitad (unos 15.000 euros) a través de la gente que me está apoyando en sólo dos semanas por lo que estoy muy animado a seguir", ha relatado.

Entresus propios medios, la difusión de la plataforma y de los medios de comunicación, Carlos espera seguir consiguiendo fondos para continuar sus estudios. Además, ha apuntado que, con el mismo fin, pretende ofrecer conciertos en Cabra, su pueblo natal de Córdoba, para lo que espera contar con el apoyo del ayuntamiento y poder reunir todo el dinero.

Carlos se encuentra también a la espera de los fallos de becas de algunas instituciones privadas que, como ha explicado, que se producirán tras un concierto que tendrá lugar a finales de mayo.

No obstante, según ha asegurado, estas becas privadas "sólo cubren una cuarta parte" de lo que necesitaría y no existen becas públicas que pueda solicitar para cursar sus estudios fuera de España.

"Es una pena porque no hablo sólo por mí sino por toda la gente del arte que tiene la oportunidad de estudiar fuera. En otros países, como en el Reino Unido, existen préstamos de estudios que se van devolviendo cuando empiezas a trabajar y al no tenerlo, la gente tira la toalla y renuncia a intentarlo", ha lamentado.

Por último, el joven violinista ha criticado que, "si en España se invirtiera más en arte" los jóvenes no estarían "obligados a salir" y "buscar las oportunidades fuera" sino que se sentirían "seguros" de poder quedarse en su país.