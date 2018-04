Niña Pastori: "La monotonía mata al arte"

Madrid, 25 abr (EFE).- Niña Pastori se encuentra en un momento de su carrera en el que, sobre todo, le apetece "pasarlo bien" con la música. Prueba de ello es un nuevo álbum, el tercero consecutivo en el que la raíz flamenca no es el vehículo obligatorio de las canciones, sino la personalidad libre de su intérprete.

"No soportaría la monotonía, aunque te vaya bien con ella, porque eso mata al arte. A mí ahora me apetece divertirme. Lo necesito", ratifica la artista gaditana durante una charla con Efe celebrada hoy en Madrid por "Bajo tus alas" (Sony Music), que se publica este viernes con once canciones inéditas y colaboraciones de Manuel Carrasco, Pablo Alborán y Vanesa Martín.

Al undécimo disco de estudio de su carrera llega tras el experimental "Raíz" (2014), en el que unió su voz a las de Lila Downs y Soledad Pastorutti para ahondar en diversos folclores, y el álbum de versiones "Ámame como soy" (2014), en el que probó a hacer suyos clásicos del cancionero latino, una jugada arriesgada que le salió con premio.

"Cuando un disco no funciona como crees y de repente, pum, llegan los Grammy Latinos y te conviertes en la única artista española nominada ese año, a mí eso me llenó de orgullo, eso y ser la única mujer española con cuatro galardones", presume la gaditana, reforzada en ese camino propio que hace años se empeñó en construir.

Hay que remontarse a 2011 para encontrar un disco de flamenco más ortodoxo en su discografía, "La orilla de mi pelo". Frente a aquel, en "Bajo tus alas" presenta un trabajo "con muchos colores", como la balada "Azotea", uno de sus "asientos" favoritos en este álbum.

Un hilo narrativo se repite a lo largo de sus letras: la reivindicación de ser quien quiere ser como artista, de verdad. Así, además del corte "Mi libertad", en el que demanda su ídem "para transmitir", en otro momento proclama: "Resulta más barato falsificarse, pero cuánto vale cantar diferente".

"Yo me siento privilegiada porque puedo hacer siempre lo que me apetece, pero hay mucha gente que opina sobre la música y eso puede terminar afectándoles a algunos. Le puede pasar a determinados artistas que pierdan su interior, que es lo que al final traspasa, ser pura y de verdad", opina esta artista nacida como María Rosa García (1978, San Fernando).

Y eso que no le gusta nada escuchar sus propios discos. "No me escucho a mí misma porque no me soporto", desvela la artista, que presume de escuchar todo tipo de música en su casa, pero no la suya, incluido "el 'S&M' de Metallica", cuenta.

Si en su anterior disco se permitió versionar una canción de Juan Luis Guerra y descubrir nuevas cosas sobre sí misma como intérprete, en este los papeles se dan la vuelta para ver sus propios temas "desde el punto de vista de otro cantante".

"Manuel Carrasco por ejemplo me ha sorprendido mucho, porque tiene una personalidad que hace suyo todo lo que canta. Vanesa Martín tiene una sensibilidad extraordinaria, capaz de captar lo más tonto y sutil, mientras que Pablo Alborán es un campeón, supercamaleónico, capaz de transformarse y de cantar lo que quiera y como quiera", destaca.

Quizás ellos la acompañen en el gran concierto con invitados que ofrecerá dentro del Universal Music Festival el próximo 9 de julio en el Teatro Real, "un lugar mágico desde que entras y con una acústica increíble", por lo que aguarda la fecha con "emoción".

No será la única fecha de una gira que arranca el próximo 4 de mayo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, antes de poner rumbo a Valladolid (6 de mayo, Auditorio Miguel Delibes), Córdoba (25 de mayo, Teatro de la Axerquía) o Sevilla (26 de mayo, FIBES Palacio de Exposiciones y Congresos).