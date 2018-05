Christina Aguilera anuncia nuevo disco y comparte primer single de adelanto

El disco saldrá a la venta el próximo 15 de junio

Christina Aguilera, en su nuevo videoclip. Foto: Youtube

Seis años después de su última entrega, Christina Aguilera anuncia oficialmente su regreso con el lanzamiento de su sexto disco de estudio, Liberation, que llegará el próximo 15 de junio.

Junto a este anuncio, la diva del pop comparte el primer single de adelanto titulado Accelerate y que cuenta con las colaboraciones de Ty Dolla $ign y 2 Chainz.

Accelerate está además co-producido por Kanye West, quien está también acreditado como letrista y compositor. El videoclip ha sido dirigido por Zoey Grossman.

El repertorio del disco incluye los temas Liberation, Searching For Maria, Maria, Sick Of Sittin', Dreamers, Fall In Line feat Demi Lovato, Right Moves feat Keida and Shenseea, Like I Do, Deserve, Twice, I Don't Need It Anymore (Interlude), Accelerate feat Ty Dolla $ign y 2 Chainz, Pipe, Masochist y Unless It's With You.