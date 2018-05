Angel Olsen arranca mañana su gira por España: "Mi música puede ser muy política sin parecerlo"

7/05/2018 - 17:50

La artista norteamericana Angel Olsen arranca este martes 8 de mayo una gira de cuatro conciertos por España en la que presentará su disco 'Phases', publicado el pasado mes de noviembre y que incluye una colección de rarezas, maquetas y caras B.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"Mi música puede ser muy política sin parecerlo, quienes escuchan mi música lo saben", ha afirmado durante una entrevista telefónica ofrecida a Europa Press la cantante estadounidense, que se presenta este martes en el Teatro Calderón de Madrid y que al día siguiente actuará en Barcelona, el miércoles en San Sebastián y el sábado en Santiago de Compostela.

Angel Olsen, que en el pasado participó con Bonnie Prince Billy, contribuyó con su canción 'Fly on your wall' a la campaña anti-Trump 'Our firs 100 days'. "Fue solo una manera de decir basta, de dejar de tener miedo. Siento que hay mucho trabajo por hacer y es inspirador ver cómo los jóvenes se involucran", ha manifestado.

Preguntada por el movimiento #metoo, la artista ha señalado que "es importante alzar la voz en todos los ámbitos", aunque encuentra "inspirador" que las mujeres protestaran en los Oscar, "que se mostraran en desacuerdo sobre la manera de juzgar las candidaturas y que hablaran sobre las pocas mujeres que había nominadas".

No obstante, aunque lo considera una buena idea, no se siente identificada con un movimiento que "critica a quienes han trabajado muy duro en sus películas, y que no tienen nada que ver con los jurados". "Lo que me preocupa es que se olvida que a lo largo del camino hay hombres y mujeres que trabajan muy duro", ha dicho.

Olsen cree que si le pasase a ella quizás hablaría más. Sin embargo, afirma que prefiere hacerlo a través de sus canciones. "Es mi manera de pronunciarme", sostiene.

DIRECTO "CRUDO, ABIERTO Y SIN BANDA"

El directo con el que se presenta en la península será "crudo, abierto y sin banda" y aparecerá sola interpretando "canciones que nadie ha escuchado aún" y versiones de sus anteriores discos. "Está dirigido a los fans antiguos y a las personas que realmente muestran interés por mis letras", ha dicho.

Angel Olsen (St. Louis, 1987) escribe todas las letras y las estructuras de sus canciones y comenzó muy joven a tocar el piano y la guitarra, con influencias que van desde el grunge, al jazz, el folk o la psicodelia.

Sin embargo, nunca ha recibido clases de canto y, según ha confesado entre risas, no está en sus planes. Sin embargo, ha matizado que si algo le pasase a su voz o si se dañase, sí lo consideraría. "Cantar tiene mucho que ver con la imitación al principio, con repetir y dar emoción, tener confianza y memoria. Nunca he aprendido a través de otra persona, sino que simplemente grababa y escuchaba mi voz", ha relatado.

Además de la música, Olsen confiesa sentirse interesada por el cine y, de hecho, ha dirigido cinco de sus vídeos musicales para las canciones 'Intern', 'Shut up kiss me', 'Sister', 'Pops' y 'Special'. Uno de sus hobbys es grabar a la gente y admite que le gustaría indagar en esa faceta, que de momento es simplemente algo "entretenido" para ella.

Olsen nunca lee artículos ni reportajes sobre sus discos o actuaciones y, tal y como ha indicado, le resulta "molesto" que algunos periodistas sean "realmente vagos y no busquen por sí mismos los adjetivos" con los que referirse a ella. Por este motivo, hubo un tiempo en el que sentía "miedo" hacia las etiquetas. "No me gusta que la gente me diga cómo tengo que sonar", ha afirmado.

En este sentido, hace alusión a su gusto por la sorpresa."Hay canciones que van en todas direcciones, algo que asusta al entrar en el estudio, cuando debes tener todo decidido, pero al mismo tiempo es lo que hace que todo sea interesante", ha dicho.