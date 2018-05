Amaia y Alfred, ganadores morales en Twitter, que se rinde a Netta

Madrid, 12 may (EFE).- Las redes sociales se han rendido a la ganadora de Eurovisión, la israelí Netta, aunque desde la prematura actuación de los representantes españoles, Amaia y Alfred, Twitter ha otorgado en España los "twelve points" a la pareja, que han sido apoyados unánimemente por una horda de "tuiteros", compañeros de "OT", cantantes y políticos.

"Qué gran actuación de Amaia y Alfred. Ojalá saquen un buen resultado aunque ya han ganado para España", escribía en Twitter Íñigo Errejón, una de las personalidades que ha animado a la joven pareja, que finalmente ha quedado en el puesto 23 en una final de Eurovisión cargada de tensión e incertidumbre en la ronda de votaciones.

Austria lideraba la clasificación de los expertos de los 43 países que han votado en la edición, aunque finalmente el televoto ha acabado con la disputa que las apuestas pronosticaban desde hacía días: Netta con su "Toy" se imponía finalmente a la chipriota Eleni Foureira, que ha quedado segunda.

Netta Barzilai ha defendido su puesta en escena contra el bullying, lo que le ha valido piropos de "tuiteros" como "reina, preciosa y emperatriz", aunque otros usuarios de la red han ironizado sobre una edición del Festival Europeo de la Canción en Oriente Próximo, en Israel.

Menos amables han sido los resultados para los intérpretes de "Tu canción", que han sido "trending topic" indiscutible desde antes de que comenzase la gran fiesta musical de Europa a las 21:00, hora española.

Tony Aguilera y Julia Valera, comentaristas en La 1 de TVE, comenzaban la noche recordando a la mítica voz del certamen, el presentador y periodista José María Íñigo, que falleció el pasado 5 de mayo.

"Le vamos a dedicar cada una de las palabras que hoy salgan de esta cabina", decía Varela antes de que saltasen al imponente escenario del Altice Arena de Lisboa Amaia Romero y Alfred García, los segundos en actuar tras Ucrania con "Under The Ladder", de Melovin.

Sin una imponente escenografía, y apoyados por los asistentes al festival con las luces de sus móviles, los ex concursantes de "Operación Triunfo" no han defraudado y han interpretado impecables el intimista tema que ha tomado el relevo a "Do It For Your Lover", de Manel Navarro.

"¡Grandes Amaia y Alfred! ¡Gracias por defender nuestros colores con tanta ilusión y trabajo! ¡Estoy muy orgulloso de vosotros y deseando seguiros en vuestra siguiente etapa!", ha tuiteado el anterior representante de España en Eurovisión.

Mimi, ex concursante de OT, aseguraba "seguir en shock" con la actuación de la delegación española: "Tanta verdad y tanto amor solo podía tener este resultado... magia". Raúl Gómez, compositor de "Tu canción", citaba a la cantante, y coincidía con ella con un rotundo "Justo eso, magia!".

A él se han unido políticos como Pedro Sánchez, cantantes como Alejandro Sanz o Malú, y compañeros de los jóvenes de la Academia de "OT", como Ana Guerra o Nerea, quienes también les han apoyado tras conocerse el tibio puesto en la clasificación, un mal trago por el que Twitter ha pasado a base de "memes".

Aunque más allá de palabras bonitas, los mordaces usuarios no han dejado pasar por alto el parecido del representante danés con Thor, y han comparado al checo Mikolas Josef con "Dora la Exploradora" por la mochila con la que ha actuado, esta vez sin ningún incidente tras su caída en uno de los ensayos del certamen.

"Ya puede ganar Estonia para amortizar el vestido, la veo vendiéndolo en Wallapop", decía otra "tuitera" sobre la representante eslovena, cuyo vestido ha costado 65.000 euros.

El certamen, en el que también se ha recordado a su primera ganadora, Lys Assia, que fallecía el pasado 25 de marzo, se ha zanjado con sorpresas en las calificaciones, pero sin que volviese al escenario la representante británica, SuRie, a quien un espontáneo le ha arrebatado el micrófono en medio de la actuación.

El Festival Europeo de la Canción deja tras de sí una edición plural, en la que muchos países han apostado por cantar en sus propios idiomas y en la que también han predominado mensajes inclusivos, como Italia con su "Non mi avete fatto niente", un alegato contra el terrorismo.

Francia, que actuaba en el ecuador de la noche, también apostaba por un tema en apoyo a las personas refugiadas, "Mercy", y mientras Madame Monsieur la defendía en el escenario, en la capital francesa un hombre armado con un cuchillo atacaba a varias personas en la zona de Ópera, dejando al menos una víctima mortal.