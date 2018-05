The Jesus and Mary Chain encabeza el festival Tomavistas: "El término 'shoegaze' es un poco ridículo"

25/05/2018 - 14:05

The Jesus and Mary Chain se ha convertido en uno de los grupos supervivientes del indie que mantienen su presencia en directo y que sigue despertando el fervor, la adoración y la melancolía por la música independiente de finales de los 80 y principios de los 90, tal y como demuestra la apuesta del Festival Tomavistas por colocarles como cabeza de banda este fin de semana en Madrid o el 4ever Valencia Fest, que se celebrará el último fin de semana de junio.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"El término 'shoegaze' es un poco ridículo", ha sentenciado en una entrevista telefónica concedida a Europa Press Jim Reid, miembro del grupo escocés que este año cumple 34 años sobre los escenarios y que en 2015 volvió al estudio para trabajar en un nuevo disco que vio la luz el año pasado, tras nueve años de silencio discográfico.

El artista ha reconocido que aquella experiencia fue tanto "un placer" como un momento "duro" porque, según ha confesado, desde que decidieron grabarlo se ha sentido nervioso y piensa en ese momento como una "experiencia terrorífica". "El disco de los 90 con el que terminó la banda aún estaba fresco en mi memoria, así que la idea de volver era como revivir aquello", ha confesado.

"Hacer un disco para mí no solo es un placer, es un proceso difícil porque hay mucho de lo que hablar, tienes que concentrarte constantemente. Pero teniendo en cuenta cómo pensaba que iba a ser, fue muy satisfactorio y me llevé muy bien con William, hubo mucho argumentos constructivos, como en los viejos tiempos, realmente", ha afirmado.

En este sentido, y preguntado por la relación con William, su hermano y compañero de banda, sobre la que siempre ha habido rumores acerca de sus desencuentros, el músico escocés ha señalado que actualmente "es tan buena como puede ser". "Nunca vamos a ser los mejores amigos, esos días han pasado, pero el proceso de grabación, con sus daños y sus placeres, ha sido sanador", ha resaltado.

Además, el directo no se ve perjudicado y achaca los posibles problemas a "parte de la dinámica", en la que "a veces hay fricción y otras hay magia" porque, según ha destacado, "es parte de lo que supone estar en una banda".

BREXIT: "DESASTRE" PARA EL REINO UNIDO

The Jesus and Mary Chain pertenece al estilo denominado "shoegaze" en la que también se incluyen grupos como My Bloody Valentine, Slowdive o Ride, banda con quien también comparte cartel en el Tomavistas.

"No estoy seguro de quién acuñó ese término, creo que fue la revista NME en los 90. No me gusta pensar que cualquier banda puede ser tan fácilmente descrita. Supongo que tenía que ver con bandas con una dinámica reducida, que no pegaban saltos como Mick Jagger. Puedo entenderlo, pero el término "shoegaze" es un poco ridículo", ha dicho.

Preguntado acerca del futuro, ha afirmado que The Jesus and Mary Chain quiere grabar otro disco, pero "la cuestión es dónde y cómo", porque mientras que Jim vive en Londres su hermano vive en Los Angeles. Esta cuestión se resolvió para su último disco con un lugar intermedio: cerca de Granada. "No fue en verano pero a pesar de ello hacía mucho calor", ha dicho.

Preguntado por el brexit, Jim es tajante: "No quiero dejar la Unión Europea". "Va a ser un desastre para Reino Unido, será devastador, dividirá al país por la mitad. Si alguien en España tiene una idea similar le recomiendo que lo piense bien", ha afirmado el músico.