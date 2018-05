Status Quo transporta al público canario a la edad dorada del rock

Las Palmas de Gran Canaria, 26 may (EFE).- La legendaria banda británica de los años setenta y ochenta Status Quo ha transportado esta noche a su público de Canarias a la edad dorada del rock en el segundo concierto de su nueva gira europea, con un historial de canciones universales que no defraudaron a sus incondicionales.

Francis Rossi, Andrew Bown, John "Rhino" Edwards, Leon Cave y Richie Malone han hecho vibrar a 2.000 personas en el Gran Canaria Arena con "The last night of the electrics", en un recital que demostró una vez más el talento de un grupo icónico del puro rock and roll, con inclinaciones hacia el hard rock y el boogie rock.

Tras la apertura a cargo de la banda telonera, Ni un pelo de tontos, se instaló el salto y la energía entre los asistentes a esta nueva entrega del ciclo de conciertos "Legends live", que recibieron a la formación de Londres entre aplausos y gritos.

El público canario se dejó conquistar desde el inicio por los acordes característicos de Status Quo, un grupo con medio siglo de carrera sobre los escenarios y una merecida fama de creador de himnos, varios de los cuales no faltaron el recital de esta noche.

La guitarra verde de un Francis Rossi sin coleta recordó clásicos inmortales del rock, aterrizando como un terremoto sobre el público junto a "Caroline" como pieza de apertura, del álbum "Hello!" (1973). Divertido y carismático, el vocalista levantó las palmas de los miles de seguidores grancanarios desde su primera nota, anclando la memoria en los éxitos que marcaron sus cuerdas.

Status Quo continuó su viaje a la década dorada del rock con temas como "Something Bout You Baby I Like", "Rain" o el sencillo de "On the level" de "Little Lady", títulos insignia para varias generaciones de seguidores de la banda.

La formación, con 32 álbumes de estudio, siete en directo y cerca de una veintena de recopilatorios, no dejó bajar el ritmo de un concierto vibrante de apenas dos horas.

Los británicos se presentaron en Gran Canaria con una cuidada selección de su más de cien sencillos, tanto de su último disco, "The last night of the electrics", como de temas setenteros como "Backwater" o "Mistery song" coreados desde las gradas.

No faltaron tampoco los rasgueos de guitarra de "Softer ride", además de un "Beggining of the end" y el mandato de "hold you back, and slow you down" que encendió los ánimos de los roqueros de la sala.

Rememorando las letras que llenaron de discos de oro, plata y platino su palmarés en toda Europa, los británicos abrieron el cuarto bloque del concierto junto a los guiños de la armónica de "Proposing Medley", con parada por Asia con "The Oriental", para retroceder con el sonido del inolvidable "Roll over lay down".

Cantada casi a medias con el público, voces y móviles en alto marcaron el inmortal "In the Army now", pieza ineludible de una carrera con más de 118 millones de discos vendidos.

Los artistas se acercaron a la medianoche con algunos de sus "singles" más demandados por sus seguidores. En esos momentos, los primeros tonos de "Down, down" no dejaban ya a ni un espectador en su butaca, encendiendo la recta final del concierto.

Traspasando más de cuatro décadas, se prendió la mecha de "Whatever you want", bandera del rock desde los setenta hasta hoy y seña de identidad de la banda como uno de sus temas más populares, que sirvió de antesala de otro de los grandes éxitos de Status Quo: "Rockin' All Over The World".

Como filosofía de vida y con una energía arrolladora, el público se puso los "dancing shoes" que menciona el "single" para entregarse incondicionalmente al "I like it", como una confesión íntima entre banda y público.

El broche del concierto en Gran Canaria estuvo protagonizado por "Paper plane", movido a golpe de cabeza en la pista y la grada.

Tras su paso por Tenerife y Gran Canaria, Status Quo visitará Suiza, Alemania, República Checa, Portugal, Polonia, Austria, Noruega, Bélgica y su Reino Unido natal, con una única parada más en España en el Cuidela Rock Festival de Pamplona.

Laura Bautista