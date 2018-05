'The Jesus and Mary Chain' y 'Los Planetas' derrotan a la Champions en el Tomavistas

27/05/2018 - 12:27

'The Jesus and Mary Chain' y 'Los Planetas', los dos cabezas de cartel del segundo día del Festival Tomavistas que se ha celebrado en el madrileño Parque Enrique Tierno Galván, no defraudaron a los asistentes y ofrecieron dos conciertos largos y tirando de repertorio con los que 'derrotaron' a la Champions League.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Desde que se conoció a comienzos del mes de mayo que el Real Madrid jugaría la final de fútbol de la Champions League el mismo día que se celebraba el festival, la duda era saber cómo iba a resolver la 'papeleta' la organización. Finalmente, una pequeña pantalla al fondo de un escenario iba a servir para solventar esa sincronía de horarios.

Fue a 'The Jesus and Mary Chain' al que le tocó 'bailar con la más fea' durante gran parte de su concierto, que dio comienzo en torno a las 22.00 horas. Y cumplió con creces, rescatando parte de sus mejores temas --como por ejemplo 'Happy when it rains', 'Just like honey' o 'I hate rock and roll', que sirvió para cerrar un concierto de cerca de una hora de duración--.

El grupo británico, que parece que tiene especial predilección por España --pondrá rumbo a finales de junio al 4ever Valencia Fest-- sonaron muy bien ante un público nostálgico y satisfecho, entre los que se encontraban todavía muchos padres con sus bebés para dar la razón a la idea de festival familiar del Tomavistas.

A la 1.00 de la mañana era el turno de Jota y sus chicos, con un escenario completamente a reventar y que respondió desde el principio a unos Planetas que apostaron fuerte, al dar el pistoletazo de salida con 'Islamabad', uno de sus temas más reivindicativos y celebrados de su último trabajo, 'Zona temporalmente autónoma'.

Con un concierto de altibajos, de nuevo la banda granadina tiró de repertorio y prácticamente obvió ese álbum más reciente para volver a sus ya míticos títulos como 'Un buen día', 'Corrientes circulares en el tiempo' o 'Santos que yo te pinté'. No faltaron algunos de sus acompañantes habituales, Soleá Morente haciendo coros o 'La Bien Querida' para dar el contrapunto a Jota en 'No sé cómo te atreves'.

Precisamente, 'La Bien Querida' fue una de las primeras en subirse al escenario al mediodía en el Parque Tierno Galván, y supo animar al público que allí se encontraba disfrutando del sol y en un ambiente más familiar. Junto a David Rodríguez, Ana Fernández retomó esa combinación de sintetizadores y voz distorsionada y suave que caracteriza a temas como 'Poderes extraños' o 'Recompensarte' --ella sin su habitual 'partenaire', Jota, en esta ocasión-- para ganarse a los presentes.

A lo largo del día siguieron goteando actuaciones con una importante presencia de público: desde 'Tulsa' --más centrada en esta ocasión en dar a conocer su último trabajo 'Centauro'-- o las guitarras de 'Kokoshca', hasta llegar al 'Columpio Asesino'. También a los navarros les coincidió su final con el comienzo del partido de Champions, pero nadie quiso salirse de un concierto redondo con temas como 'Diamantes' o 'Floto' y que puso el broche con la coreadísima 'Toro'.