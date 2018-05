María Dolores Pradera, la artista que nunca quiso estar de moda

Madrid, 29 may (EFE).- María Dolores Pradera comenzó su carrera en el cine y en el teatro y no debutó como cantante hasta 1952. Desde entonces, con su aspecto pulido y fría elegancia, tuvo claro que nunca querría estar de moda, por eso siempre se sintió libre para elegir un repertorio clásico en el que abundan las versiones.

"Yo no sigo las modas y hago lo que prefiero. Mis canciones nunca están ni han estado de moda", aseguraba hace cinco años, cuando presentó el que es su último disco, "Gracias a vosotros II", "un pequeño milagro" posible gracias a la "adoración" que sentían por ella artistas como Serrat, Raphael, Sabina, Bunbury o Alborán.

Con 40 discos grabados y una carrera que había empezado en la interpretación, en cine y teatro, en 1941, la artista se ganó, generación tras generación, el respeto del público, que llenaba sus conciertos, y de sus compañeros.

María Dolores Fernández Pradera nació en Madrid el 29 de agosto de 1924 -o de 1926, según las fuentes- pero vivió desde los seis años en Chile, donde su padre tenía negocios, y luego, ya de adulta, en México.

Tal era su conexión en Iberoamérica que, como ella misma contaba, dependiendo del país en el que estuviera los medios decían que era mexicana, peruana o argentina aunque, de hecho, gozaba también de esa última nacionalidad al casarse con el también actor Fernando Fernán Gómez.

Sus primeros pasos artísticos fueron como extra en la película "Porque te vi llorar" (1941), a la que siguieron "Altar mayor" (1943), "Yo no me caso" e "Inés de Castro (1944) o "Los habitantes de la casa deshabitada" (1946) -"el cine me daba de comer", explicaba-, mientras hacía, a la vez, teatro.

Fue meritoria de la compañía de Carmen Carbonell y Antonio Vico, de la que pasó a la de Guadalupe Muñoz Sampedro, y acabó como primera actriz del Teatro Eslava de Madrid, donde hizo "La Celestina", y después del María Guerrero -"El rinoceronte", "El jardín de los cerezos" y "Soledad-.

En 1968 protagonizó en el Marquina de Madrid "María Pineda" y en 1970 hizo para el cine "La orilla", la que supuso su retirada de las pantallas para centrarse en la canción.

Su debut como cantante fue en 1952 en la "boite" madrileña Alazán, pero su primer disco no llegó hasta noviembre de 1960.

En su larga trayectoria musical -gran parte de ella unida a los guitarristas Santiago y Julián López Hernández, "Los Gemelos"- está presente la obra de Chabuca, Horacio Guaraní, Mercedes Sosa, Sánchez Ferlosio, Amancio Prada o Carlos Cano.

Entre sus éxitos más recordados figuran temas como "Amarraditos", "Toda una vida", "La flor de la canela", "El rosario", "Que te vaya bonito" o "Caballo prieto azabache".

Poseedora de 30 discos de oro, entre sus trabajos sobresalen "A mis amigos", que grabó en 1988, un año después de volver a los escenarios, de los que había estado retirada desde 1983 por una enfermedad.

"As de corazones" (1999), que fue disco platino, "Canciones del alma"(2003), "Al cabo del tiempo" (2006) -junto a Los Sabandeños- son algunos de sus discos más vendidos.

La artista sufrió una afección respiratoria en febrero de 2012 que la mantuvo hospitalizada y tras recibir el alta, la cantante anunció su regreso a los escenarios, pero llegado el 4 de mayo María Dolores continuaba de baja, un problema similar al que había sufrido en abril de 2004.

Anteriormente, en 2000 también tuvo que suspender una gira tras sufrir un accidente. Otro susto grave sufrió la artista el 29 de marzo de 1985, cuando se desmayó en pleno escenario.

En 2012 salió el primer volumen de "Gracias a vosotros", un disco-homenaje a María Dolores Pradera en el que la dama de la canción interpretaba a dúo sus canciones más célebres junto a artistas como Rapahel, Sabina o Miguel Bosé.

Un año después salió el volumen 2 con la colaboración Enrique Bunbury, Amaia Montero o Ana Torroja.

En 2015 participó junto con otras artistas en el disco libro "Avanzadoras" de Oxfam Intermón, en homenaje a toda las mujeres.

Premio Nacional de Teatro y miembro honorífico del Foro Iberoamericano de las Artes, recibió a lo largo de su carrera la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, un Grammy Latino la Medalla de Oro de las Bellas Artes o la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica, entre otras distinciones.

Estuvo casada con el actor Fernando Fernán Gómez durante doce años, con el que tuvo dos hijos, Elena y Fernando.