Bad Gyal, C.Tangana y Young Beef defienden la música urbana española

Barcelona, 30 may (EFE).- Bad Gyal, C.Tangana y Young Beef han defendido hoy la riqueza y variedad de la música urbana española y han rechazado la etiqueta de música 'trap' que les han colgado, en una rueda de prensa conjunta celebrada en el festival Primavera Sound, que este año apuesta con fuerza por el talento joven local.

"Me alegro de que el Primavera se haya dado cuenta de lo que hay aquí", ha dicho el madrileño C.Tangana, convencido de que España le puede arrebatar a Colombia la capitalidad de la música urbana cantada en español porque "España es más burguesa que Latinoamérica y, además, aquí hay más variedad".

El granadino Young Beef lanzará esta noche sus versos salvajes sobre el público de la jornada gratuita del Primavera Sound en el Parc del Fòrum y mañana lo harán Bad Gyal y C.Tangana en el primer día de pago del festival.

En rueda de prensa, los tres han estado de acuerdo en que tienen suficiente talento y número de seguidores como para estar en el Primavera Sound.

"A los que critican al Primavera por programarnos y dicen que esto es un festival 'indie' y que nosotros no pintamos nada, yo les diría que se están haciendo viejos, empiezan a decir lo mismo que decían sus padres", ha argumentado C.Tangana.

"Que vengan a mi concierto, que les quitaré diez años de golpe", ha añadido la catalana Bad Gyal, que mañana se estrena en el Primavera Sound, pero no es la primera vez que pisa un festival 'indie'.

También los tres se han reído de los que critican que Amaia, ganadora de Operación Triunfo y representante de España en Eurovisión, esté programada mañana, compartiendo cartel con Björk o Nick Cave.

"Cuanto más mezclada esté la cosa mejor, que venga Amaia a vernos, seguro que podemos hacer algo juntos, nosotros sabemos de que va esto", ha propuesto C.Tangana.

Donde no han estado de acuerdo es en la manera de encarrilar su relación con la industria musical: mientras C.Tangana se ha mostrado partidario de jugar en la liga del 'mainstream' para "poder luchar con sus mismas armas", Young Beef ha defendido el 'underground' porque: "es lo que me lo ha dado todo, mientras que cuando he estado con multinacionales he conocido gente que no me ha gustado. No quiero que mi música dependa de hijos de puta con traje".

Por su parte, C.Tangana se siente "menos vendido ahora", que trabaja con una multinacional, que "antes, cuando curraba de camarero por 4,9 euros la hora y encima me tenía que callar y comportarme como un esclavo".

Los tres están convencidos de que la música urbana está conquistando el lugar que se merece y, aunque creen que hay mucha gente que todavía no les entiende, también están comprobando que cada vez más músicos de esta escena se ganan muy bien la vida, algo impensable no hace tanto.

"Yo ya tenía dinero antes con la droga -ha recordado Young Beef-, pero ahora estoy más tranquilo y tengo menos estrés, prefiero vivir de la música. Trabajo mi propia mierda y gano mi dinero, soy mi jefe".

También han estado los tres de acuerdo en criticar la pena de prisión que le ha caído a Valtonyc, algo incomprensible para Bad Gyal, que ha anunciado: "yo aquí en España no me quedo, me piro en cuanto pueda".

El supuesto machismo de las músicas urbanas también ha salido en la conversación y los tres han roto tópicos y se han mostrado muy conscientes del largo camino que la sociedad tiene todavía que recorrer en este tema.

"Yo soy totalmente feminista -ha sentenciado Young Beef-. Las chavalas están siendo muy valientes denunciando cosas, hay que seguir por ahí, pero no creo que haya que utilizar las redes para linchar a los abusadores porque eso impide reeducarles".