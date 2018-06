Los británicos Idles presentarán su nuevo disco en Madrid en noviembre

Madrid, 5 jun (EFE).- Los británicos Idles presentarán su disco "Joy as an act of resistance", que publicarán el 31 de agosto, en dos conciertos en España que tendrán lugar en noviembre y que tomarán el relevo a su exitosa actuación en la reciente y última edición del festival Primavera Sound.

Calificados como "la mejor banda punk de Reino Unido" por The Guardian, la gira del quinteto de Bristol en suelo nacional tendrá parada en concreto el día 29 en la sala Moby Dick de Madrid y el 30 en Razzmatazz 3 de Barcelona.

Así lo ha notificado hoy la promotora responsable de estos shows, que ya ha puesto a la venta las entradas con precios que parten de los 20 euros.

Actualmente es posible escuchar ya el primer sencillo de su nuevo disco, un himno a favor de la inmigración titulado "Danny Nedelko", que toma su nombre de un inmigrante ucraniano amigo íntimo de uno de los componentes de la banda y protagonista del videoclip.

Formada en 2012, fecha a partir de la cual empezaron a lanzar EPs y sencillos, Idles solo cuentan con un LP previo en el mercado, "Brutalism" (2017).