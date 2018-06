Ve la luz un disco inédito de John Coltrane 55 años después de su grabación

Consta de piezas originales nunca antes escuchadas

El músico John Coltrane. Foto: Wikimedia Commons

El 6 de Marzo de 1963, John Coltrane y su Classic Quartet -McCoy Tyner, Jimmy Garrison y Elvin Jones- grabaron un disco completo en los legendarios estudios Van Gelder. La música que consta de piezas originales nunca antes escuchadas, será editada finalmente 55 años después.

Both Directions at Once: The Lost Album se pondrá a la venta el próximo 29 de junio a través de Impulse! Records, el último sello de Coltrane y también el más creativo.

La primera semana de marzo del 1963 John Coltrane estaba muy ocupado. Metido en la vorágine de dos semanas de residencia en Birdland y preparándose para grabar el famoso álbum John Coltrane and Johnny Hartman, que se realizó el 7 de Marzo. Pero el día anterior se llevó a cabo una sesión que formaba parte de la leyenda hasta hoy.

El miércoles 6 de Marzo, el cuarteto de Coltrane fue a los estudios Van Gelder de Englewood, Nueva Jersey, donde grabaron y cortaron material suficiente para un álbum completo, con bastantes composiciones originales, nunca después incluidas en posteriores grabaciones.

Pasaron el día con el compromiso de grabar las piezas, tomándose algún tiempo con algunas, ensayándolas dos o tres veces, y tocándolas de diferentes maneras y con diferentes estructuras.

Al final de la jornada, Coltrane se fue de los Van Gelder Studios con una cinta de referencia que se llevó a casa a Queens, donde la compartió con su mujer, Naima.

Estas grabaciones han permanecido 54 años tal cual, sin ser tocadas, hasta que Impulse! abordara a la familia para lanzar finalmente este álbum perdido. Aunque nunca se encontró el master, como Rudy Van Gelder no dejaba nada al azar, la cinta de referencia fue descubierta en excelentes condiciones.

Las implicaciones musicales de este álbum, las composiciones originales, los arreglos, la banda, el año en el que fue grabado, todo aboca al redescubrimiento y a la re-contextualización de uno de los músicos más importantes de nuestro tiempo.

En el álbum hay dos grabaciones originales completamente desconocidas y nunca antes escuchadas: Untitled Original 11383 y Untitled Original 11386, ambas interpretadas con saxo soprano. 11383 contiene una relativa rareza, un solo al contrabajo de Jimmy Garrison y 11386 marca un significante cambio estructural puesto que tras los solos, el cuarteto vuelve a retomar el tema recurrente y eso es algo muy atípico en el repertorio de la formación.

Además de los dos temas originales inéditos y completamente vírgenes, de One Up, One Down -que fue anteriormente editado solo en un bootleg grabado en el Birdland - se escucha por primera y única vez aquí su versión de estudio. Contiene un fascinante intercambio entre Elvin Jones y Coltrane.

Impressions, una de las composiciones más famosas y frecuentemente grabadas de Coltrane, se interpreta en un formato de trío, sin piano, en este álbum. De hecho McCoy Tyner compone en un número de piezas en esta sesión de grabación. Es uno de los aspectos más interesantes de la grabación es que refleja las posibilidades armónicas sobre las que se conoce como Coltrane en esa época debatía regularmente con Ornette Coleman.

Esta sesión de estudio también incluía una de las primeras grabaciones de Coltrane de Nature Boy, que volvió a grabar en 1965 de nuevo, y las dos versiones son diametralmente opuestas. La que ya conocíamos es un devaneo, una dispersión. Esta en cambio es compacta, sin solos y con una duración de poco más de tres minutos.

El otro tema que no es una composición original del disco es Vilia, de la opereta de Franz Lehár, The Merry Widow. La versión soprano de la edición Deluxe es el único tema de la sesión que ha sido publicado con anterioridad.

De esta histórica sesión han resultado 14 temas en total. En la versión estándar hay siete piezas escogidas por Ravi Coltrane. El resto de piezas se reúnen en el segundo CD de la edición Deluxe. Habrá disponible una edición Estándar en formatos CD y LP. La edición Deluxe también se edita en formato digital y estará disponible en todas las plataformas de streaming.