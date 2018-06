Kaija Saariaho, Premio Frontera del Conocimiento BBVA: "Tendría que dar igual que fuese mujer, finlandesa o zurda"

12/06/2018 - 18:47

La compositora finlandesa Kaija Saariaho, recientemente galardonada por la Fundación BBVA con el Premio Fronteras del Conocimiento ha señalado que no cree que "deba mencionarse" si un compositor, artista o especialista en cualquier otro ámbito es "hombre o mujer" pues lo importante "es la obra".

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Cuando era joven estaba en una posición débil para hacer cualquier cosa y la gente decía 'No puedo imaginar que esto lo haya hecho una mujer' pero ahora debería dar igual, si se menciona debería dar igual, que sea como un rasgo más, como si dijesen que soy finlandesa o zurda", ha asegurado la compositora en una entrevista con Europa Press.

En este sentido, la autora de 'L'amour de Loin' que se estrenó en el MET siendo la primera ópera en cien años compuesta por una mujer que se representaba en este teatro, ha asegurado que "es muy injusto que las mujeres no tengan las mismas posibilidades en cualquier campo".

En esta línea, asegura que "nadie tenía nada" en su contra pero que en la vida cotidiana "no se ha traducido que no haya barreras de género". A su juicio, este hecho "no es porque estas personas estén en contra de las mujeres sino porque no están acostumbrados a que las haya y esta conciencia hay que cambiarla", ha resaltado.

Saariaho utiliza los sonidos de la música clásica o de la naturaleza para realizar música que integra variables electrónicas en estas composiciones. Según ha relatado, para ella fue "muy natural" combinar el sonido del viento o de las olas con unas "armonías de diferentes tonos electrónicos" que realizaba pasando "ese sonido natural por unos filtros para que los sonidos de la naturaleza se queden pero para que también estén los electrónicos". Así, la música, "se convierte en un elemento único inseparable", ha añadido.

Sin embargo, las tecnologías cambian constantemente, y con ellas, la forma de componer de la autora, quien asegura que "crece" al tiempo que lo hacen las tecnologías "adaptando" las obras ya compuestas y las que realizará más adelante.

Saariaho comenzó a escribir ópera mucho más tarde de lo que empezó a componer, porque, según ha explicado, le parecía "algo muy burgués" cuando era joven y a lo que "no acababa de encontrar el gusto".

No obstante, destaca que la ópera es algo que fue creciendo "poco a poco" en su interior, ya que primero escribió un ballet, lo que la llevó a la ópera donde había "muchas cosas" que le resultaban "interesantes" y que eran "más fáciles" de producir en este género. "Además si encuentras a los colaboradores adecuados, es un gusto hacer ópera", ha resaltado.

En esta línea, preguntada sobre 'Only the sound remains', la primera ópera que escribe en inglés y no en francés, como acostumbra por haber realizado sus estudios de música en París, Saariaho ha relatado que se decidió a cambiar de lengua porque encontró "un libreto de dos obras clásicas japonesas traducidas al inglés".

"Me gustó tanto su lenguaje y su estilo que decidí utilizar esas palabras en el espacio que es la ópera, porque no era muy largo pero está lleno de matices y símbolos y pensé que sería muy interesante usarlo y dejar más espacio para la música", ha explicado.

Asimismo, la compositora asegura que lee las críticas a su obra, especialmente para saber si hay algo "muy negativo" que tenga que ver con la música para "intentar comprender" si de estas críticas "puede aprender".

Por ello, asegura que al describir su música, no le gusta utilizar "un solo calificativo" puesto que, en su opinión, la música "no solo es delicada sino que también puede ser violenta o nerviosa al mismo tiempo", por lo que prefiere identificar sus obras con "al menos cuatro adjetivos" que se "complementen" y "opongan" entre sí.