Gorillaz y Rosalía comparten protagonismo en la segunda jornada del Sónar

Barcelona, 15 jun (EFE).- Gorillaz, la banda virtual formada por cuatro personajes ficticios de dibujos animados, y la nueva estrella de flamenco urbano Rosalía comparten protagonista en la segunda jornada del Sónar, que empieza esta tarde en el recito de Montjuïc de Barcelona y acabará de madrugada en el de L'Hospitalet.

La presentación en directo de los nuevos temas de los discos de estos dos artistas, que están a punto de salir, pero de los que todavía sólo se conocen dos sencillos, hacen especialmente atractivos estos conciertos.

Pero la programación reserva muchas otras propuestas interesantes, como el downtempo del británico Bonobo, que actuará en Sónar Noche, o la música de baile de Diplo, que sonará al atardecer en Sónar Día y al amanecer en Sónar Noche.

SónarComplex, el escenario reservado a las propuestas más transgresoras y experimentales, se abrirá hoy con dos españoles: Francisco López y Refree.

Este último presentará un manifiesto audiovisual concebido junto al cineasta catalán Isaki Lacuesta, en el que busca nuevos sonidos para hablar de la falsa libertad de internet y del control que conlleva y que toleramos.

En otro escenario del Sónar Día, el SonarHall, se prevén aglomeraciones para ver a la nueva sensación de la escena nacional: Rosalía.

Una catalana que se dio a conocer con el disco "Los Ángeles", que precisamente hizo con Refree, y que ahora vuela en otra dirección, sin abandonar las influencias flamencas.

Su nuevo álbum, titulado "El Mal Querer", todavía no ha salido a la venta, pero el primer sencillo, "Malamente", ya es un éxito en internet.

De este futuro disco sólo se sabe que ha sido coproducido por Rosalía y El Guincho, que tiene colaboraciones de C.Tangana y que su puesta en escena tiene mucho baile.

Esta tarde se conocerán más detalles y sonarán por primavera vez en público las nuevas canciones de esta artista de 25 años.

Mientras, la mayor parte de sus compañeros de generación se darán cita en el escenario SonarXS, dedicado a los nuevos sonidos urbanos, donde estarán Maikel de la Calle, Pedro Ladroga y Rosa Pistola.

En paralelo, el SonarVillage, el patio central de Fira Montjuïc donde se presentan las propuestas más festivas, estará tomado por los artistas africanos que ha seleccionado Diplo.

Y a última hora de la tarde el veterano artista sonoro Alva Noto, la música de club del sudafricano Black Coffee y el islandés Ólafur Arnalds cerrarán el Sónar Día, para dar paso al Sónar Noche, que se prolongará hasta las siete de la mañana del día siguiente en el recinto de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Allí, Gorillaz presentará los temas del disco "The Now Now", que saldrá el 29 de junio y ha sido producido por la banda liderada por Damon Albarn, junto a James Ford.

Ya hay primer sencillo y vídeo de adelanto del álbum, "Humility", que con toda seguridad sonará hoy en concierto, junto a otros temas del amplio repertorio del grupo.