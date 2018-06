Ilegales y Chambao y Rozalén, entre los artistas que celebrarán el Día de la Música

Madrid, 20 jun (EFE).- El tradicional Día Europeo de la Música se celebrará mañana con una gran variedad de actividades y propuestas musicales en toda España, entre las que se incluyen conciertos de bandas como Ilegales o Carolina Durante y de artistas como Chambao, Rozalén o Lefranc, además de recitales de música sinfónica.

En la capital, un centro comercial optará por el rock como principal reclamo, con los conciertos en la céntrica plaza de Callao de las bandas Ilegales, Los Enemigos y Carolina Durante y los ritmos electrónicos del dueto femenino Cheries DJs, que serán además retransmitidos en directo por Radio 3.

Además, otros conocidos grandes almacenes ofrecerán un maratón de actividades y conciertos en la Plaza Maestro Victoria del 21 al 24 de junio, con artistas invitados como Rozalén, Bely Basarte, Beatriz Luengo o David DeMaría, la firma de discos de Gemeliers y la actuación de varios DJs.

El Mercado de San Antón celebrará también el Día de la Música con "El hilo musical real", un concierto en el que cuatro de los integrantes de la banda The Jazz On Five tocarán, en el atrio interior del mercado, bandas sonoras de películas y canciones de su repertorio colgados del techo.

Por su parte, Matadero Madrid acogerá bajo el título "Lo que (no) se ve" actuaciones musicales y una serie de actividades relacionadas con la astronomía, que incluyen el coloquio "La desaparición del cosmos", el concierto de Murcof -uno de los representantes más destacados de la música electrónica mexicana-, una observación astronómica urbana y varios talleres.

Fuera de la capital, la música también será protagonista con los conciertos organizados por La Cúpula Music, que contará con actuaciones el día 21 del grupo Flamingo Tours en Valladolid y Mariona Aupí en Tarragona, mientras que el día 22 el cantautor Lefranc actuará en Barcelona, lugar donde FNAC ofrecerá los conciertos de Mishima, El Petit de Cal Eril, Cala Vento y Núria Graham.

Sevilla también celebrará esta jornada festiva con artistas como Neuman, Arco o Texxcoco, mientras que el día 23 lo harán San Sebastían con Rural Zombies, Travellin' Brothers o Nerabelo, y Granada con Verona o Los Vecinos del Callejón, entre otros.

En cuanto al género clásico, los alumnos de la Escuela Superior de Música Reina Sofía ofrecerán un concierto en la Plaza de Ramales con un programa que incluye obras de Mozart, Rossini, Bizet o Crusell, mientras que la Sinfónica de Galicia ofrecerá un concierto fusión de música clásica y jazz con el Arturo Serra Quartet y el saxofonista Perico Sambeat, bajo la dirección de José Trigueros. EFE

