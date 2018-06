Bruno Mars, Katy Perry, The Killers y Muse, estrellas del Rock in Rio Lisboa

Lisboa, 23 jun (EFE).- El festival Rock in Rio arranca hoy su octava edición en Lisboa con cuatro jornadas repletas de música y espectáculos, y con cabezas de cartel de estrellas del panorama internacional como Bruno Mars, Katy Perry, The Killers y Muse.

Además de los conciertos, el parque de Bela Vista de la capital portuguesa acogerá numerosas actividades paralelas durante este fin de semana y también los próximos 29 y 30 de junio.

"Tenemos varias novedades para este año, entre ellas, es especialmente importante el cambio de fecha y hora", avanzaba a la prensa la responsable del certamen Roberta Medina, quien espera que el festival supere este año los 300.000 visitantes.

La fecha se ha adelantado para aprovechar el mejor clima -el festival solía ser a finales de mayo o principios de junio- al igual que los horarios, tanto de inicio como de cierre, para favorecer los desplazamientos nocturnos de vuelta.

La banda de rock electrónico Muse será el plato fuerte del estreno esta noche en el llamado "Escenario Mundo", el mayor de los cuatro construidos y que este año ha ampliado su tamaño algunos metros para potenciar el espectáculo.

A la espera del lanzamiento de su octavo disco de estudio, previsto para este año, los británicos repasarán algunos de sus temas más conocidos y sus dos últimos sencillos: "Dig Down" y "Thought Contagion".

Sus compatriotas Bastille, que recientemente publicaron "Quarter Past Midnight", el primer tema de su nuevo álbum; y Haim, el trío de hermanas californianas ya asentadas en el panorama 'indie' estadounidense con "Something to tell you", son los otros grandes nombres del primer día.

La música portuguesa también tendrá representación con Diogo Piçarra, que estrena el EP "Abrigo", lanzado hace poco más de un mes.

Otra de las actuaciones más esperadas es la de Bruno Mars, cuya participación fue de las primeras en confirmarse y que agotó los pases individuales para este domingo a principios de abril.

El estadounidense repasará los temas de su exitoso tercer álbum, "24K Magic", tras haber actuado esta semana en Barcelona y Madrid.

El domingo también pasarán por el escenario principal Demi Lovato con las canciones de "Tell me you love me", la brasileña Anitta y el portugués Agir.

El festival retomará las actividades el 29 de junio con un programa formado íntegramente por grupos, con los estadounidenses The Killers y los británicos The Chemical Brothers y James, además de los veteranos Xutos e Pontapés, referente del rock luso.

El último concierto del Rock in Rio Lisboa 2018 será para la estadounidense Katy Perry, una de las mayores estrellas del pop mundial de la última década, que forma parte de la gira "Witness", que arrancó en septiembre y se prolongará hasta agosto.

La británica Jessie J y su nuevo trabajo "R.O.S.E.", la estadounidense Hailee Steinfeld y la brasileña Ivete Sangalo completan un cartel principal de cierre protagonizado íntegramente por mujeres.

Por los tres escenarios alternativos pasarán artistas emergentes en lengua portuguesa, como Carolina Deslandes o el rapero Wuant, así como otros espectáculos de música y baile y una gran participación de youtubers, que a su vez contarán con un espacio independiente en el llamado Digital Stage.

La programación de este año se diversificará con nuevos formatos de entretenimiento, como el Rock Street África o el Pop District, un espacio cultural donde se podrán encontrar juegos, productos sobre los mayores iconos culturales de las últimas décadas, representaciones de superhéroes e incluso citas de 'cosplay'.

Con la edición de 2018, Lisboa llega a su octava vez como sede, convirtiéndose así en la ciudad que más veces ha albergado el evento al superar incluso a Río de Janeiro, sede original desde 1985 y que hasta ahora lo ha acogido en siete ocasiones.

Desde su estreno en 2004, han pasado por la capital lusa nombres como Paul McCartney, Foo Fighters, Metallica, Britney Spears, Shakira, Guns N' Roses, Sting, Linkin Park, Miley Cyrus, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, The Rolling Stones, Justin Timberlake o Ed Sheeran.