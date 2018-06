Muere Vinnie Paul, el ritmo de Pantera

El batería ha fallecido por causas aún no aclaradas

Los hermanos Darrell, una de las sagas más relevantes del Metal, se han reunido de nuevo. Vincent Paul Abbott, batería de la legendaria banda Pantera, ha fallecido a los 54 años por causas que aún no han sido esclarecidas.

Nacido en Dallas (Texas, EEUU), en 1964 la vida de Paul, famoso por la potencia y contundencia que imprimía a los ritmos, estuvo marcada por el éxito del grupo Pantera y por la trágica y violenta muerte de su hermano, el aclamadísimo guitarrista Darrell Lance Abbott, más conocido como 'Dimebag' Darrell.

Los hermanos Abbott formaron Pantera a mediados de los 80, consiguiendo cierta repercusión en la escena del Hard Rock y Heavy melódico. Sin embargo, no fue hasta la llegada del rudo vocalista Phil Anselmo que la agrupación conocería las mieles del éxito masivo: con un estilo áspero y virtuoso a la par, arrasaron con discos como Vulgar display of power y, sobre todo, el seminal Cowboys from Hell. Llegaron a ocupar el número uno de las listas estadounidenses con Far Beyond Driven.

La formación tuvo un abrupto final en su época de mayor gloria, debido a las discrepancias con Anselmo y, sobre todo, al fallecimiento de Dimebag, asesinado a tiros por un fan trastornado durante un concierto.