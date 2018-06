Vitoria ama el rock & roll con Joan Jett y el cartel de cierre de Azkena Rock

Vitoria, 24 jun (EFE).- La segunda y última jornada de esta 18 edición del Azkena Rock Festival en Vitoria ha dejado una sucesión de buenos conciertos uno de cuyos momentos más intensos se ha vivido cuando el público asistente ha coreado con Joan Jett su mítico "I love rock & roll".

Joan Jett ha subido al escenario pasadas las 23:00 horas dando inicio al concierto cabeza de cartel en el que ha recorrido los hitos de su extensa carrera, que arrancó con The Runaways en la segunda mitad de los setenta y continuó desde los primeros ochenta con su actual formación, The Blackhearts.

Los asistentes han vibrado con la propuesta de esta mujer que en septiembre cumplirá los sesenta, y que sin renunciar a sus raíces norteamericanas no oculta su devoción por el pop rock de sabor británico, punk, mod y el rock poderoso y fresco que le llevó a compartir escenarios y estudios con Sex Pistols, Steve Jones, Ramones y un largo etcétera de grandes nombres de la historia del rock.

Uno de estos grandes es Tom Petty, reciente fallecido, y recordado en uno de los laterales del escenario principal, que ha sido objeto de un emocionante homenaje a cargo de Carlos Vudú y su clan Jukebox, al que se han sumado numerosos invitados, en uno de los conciertos que, junto al de los esperados Gluecifer, han cerrado esta edición del Azkena Rock Festival.

Un día largo que, en lo musical ha comenzado al mediodía en la céntrica plaza de la Virgen Blanca, donde, bajo un sol de justicia, el cuarteto de James Taylor, ha ido despertando a los muchos aficionados que se han acercado al centro de la ciudad.

El recinto de Mendizabala ha abierto sus puertas con el country de la banda bilbaína Mamagigi's, en el escenario Respect, que tras concluir su concierto han dejado paso a los veteranos Berri Txarrak, que con 24 años de carrera ha su espalda se han seguido mostrando como el enérgico power trío que siempre han sido.

Los también vascos Nuevo Catecismo Católico y los americanos The Lords of Altamont por su parte han abierto la tarde en los escenarios Love y God respectivamente con propuestas en ambos casos cercanas al punk rock, con toques de psicodelia y sonido garage en el caso de los americanos.

Mott The Hoople ha hecho volver a la inglaterra de los ochenta a los aficionados que han optado por su pop rock con ecos de glam y reminiscencias de Bowie, mientras los catalanes Sol Lagarto ofrecían en el escenario Love su Rock sin complejos.

La tarde ha subido de temperatura, y eso a pesar de que el sol se iba poniendo con la llegada de los esperados Turbonegro, sexteto suizo que arrastra por donde pasa legión de fans y que en el caso de Vitoria llevan dejándose ver con profusión ya desde el jueves.

Apenas ha dado tiempo de reponerse de su poderoso punk rock cuando ya ha comenzado el plato fuerte de la jornada, que como hemos comentado ha sido en esta segunda jornada del Azkena Rock Festival el concierto de Joan Jett & the Blackhearts, tras el que los incansables asistentes se han repartido entre el homenaje a Tom Petty y el Rock Alternativo de The Beast of Bourbom para terminar finalmente en el último concierto de este año, el de Gluecifer.

En definitiva una edición más del Azkena Rock Festival que ya comienza a trabajar en la 19 edición, para la que ya ha avanzado en estos días su primer fichaje, los americanos Wilco. Pero eso será en 2019.