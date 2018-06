Àlex Torío presenta un disco donde "reinterpreta y evoca 'Bajo el volcán'"

Barcelona, 27 jun (EFE).- El músico barcelonés Àlex Torío presenta mañana en su ciudad natal su último disco, "The neglected garden", basado en la obra de Malcom Lowry "Bajo el volcán", donde se ha "metido" en los tres personajes y los ha "reinterpretado" con vocación de "evocar", según ha dicho a Efe.

Torío (Barcelona, 1974), físico y profesor de matemáticas en un instituto barcelonés, además de multiinstrumentista, inició en 2013 con "Ghosts of Comala", centrada en "Pedro Páramo", de Juan Rulfo, una trilogía basada en musicar obras de la literatura contemporánea que ha proseguido este año con "The neglected garden" (Columna Música) y que finalizará con los "Cuatro Cuartetos" de T.S. Eliot, proyecto que ya ha iniciado.

Grabado en el estudio de su casa, con la colaboración de su banda de directo y una docena de músicos en total, cuerdas, coros y vientos incluidos, en el disco Torío reproduce en doce canciones los doce capítulos del libro, que pasan en unas doce horas y narran una historia que el barcelonés explica como "el 'Ulises' de Joyce pero muy borracho".

Así, seis canciones describen los pensamientos del protagonista Geoffrey Firmin, como "Tintinnabulation of the mourner", "The dose makes the poison", "One cannot live without love" o "Pariah dog"; dos temas hablan desde el punto de vista de la ex mujer, Yvonne -"Canadian ranch" y "Horse number 7"; en tres se mete en la piel de su medio hermano Hugh -"Poor fish river", "Saskatchewan 12 rounds charleston" o "29 clouds", y una de ellas, "Do you like this garden?", sirve para titular el álbum partiendo de que los humanos han destrozado el Edén y de que esa frase aparece en castellano en el original.

Rock, charleston, jazz, la brass band, soul, punk y medios tiempos para, "a partir de ideas, meterme en los personajes y reinterpretarlos", como hizo Bowie en "Diamond dogs", basado en "1984" de Orwell, comenta Torío, que ahora también siente la necesidad de "hacer cosas mías" y que rememora que en su primer disco, "Last year's man" (2002), ya aparecía leyendo "Bajo el volcán".

Al respecto, admite que pretendía "evocar, no copiar", y "reinterpretar" esta "novela psicológica", por lo que lo más difícil fue "decidir qué entraba y qué quedaba fuera", para lo cual escribió "multitud de fichas que conseguía en una coctelería, donde bebía Manhattans para inspirarse, pese a lo cual recomienda escuchar este disco tomando mezcal; y también reconoce que le influyó la banda sonora que Alex North compuso para "Bajo el volcán", de John Huston.

"Quería hacer mi 'Animals', de Pink Floyd, con solo tres temas, uno por personaje, pero no es esa mi manera de componer y fui enlazando los puentes de diversos fragmentos que compuse", explica Torío, que muestra su identificación con Geoffrey Firmin hasta el extremo de que cuando tocaba uno de sus primeros discos, "The pink album", se presentaba bajo este nombre.

Asimismo, Torío se muestra satisfecho con el charlestón que incluye, dedicado a Hugh, "un personaje que componía charlestones con un ukelele y los intentaba vender a las discográficas", que empezó con doce vueltas y cambió "de manera natural" a cinco semitonos, por lo que aparecen doce notas y el ciclo para repetir y volver al principio es también de doce, lo que resolvió con un instrumento diferente en cada vuelta.

Mañana, en la sala Sidecar de Barcelona, Àlex Torío -voz y guitarra acústica-, prescindirá de cuerdas y vientos, pero no de Jordi Farreras -batería-, Arcadi Marcet -bajo-, Agustí Busom -guitarra eléctrica- y Natalia Jiménez y Cristina Arribas -coros- para interpretar, en el orden del disco y entero. "The neglected garden", y añadir luego una docena de piezas de sus álbumes "Last year's man", "Magic wand side effects" y "Principia Mathematica". El telonero será Agustí Busom.