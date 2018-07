La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE interpretarán este sábado 'El sueño de una mañana de verano' en El Escorial

6/07/2018 - 17:49

La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE interpretarán este sábado a las 20.00 horas en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial la Sinfonía número 3 de Gustav Mahler 'El sueño de una mañana de verano', bajo la batuta de Miguel Ángel Gómez-Martínez. La mezzosoprano Premio Nacional de Música 2015 , María José Montiel, será solista y el coro infantil los Pequeños Cantores de la JORCAM, participarán también en el concierto de la mano del director titular del Coro RTVE Javier Corcuera, según han informado desde la corporación.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La tercera sinfonía es una pieza escrita por Mahler entre 1893 y 1896, pero no se estrenó hasta el año 1902. La obra está compuesta por seis movimientos en sus 100 minutos de duración: 'El despertar de Pan', 'El verano hace su entrada', 'Lo que me dicen las flores del prado', 'Lo que me dicen los animales del bosque', 'Lo que me dice la noche' -el hombre-, 'Lo que me dicen las campanas de la mañana' -los ángeles- y 'Lo que me dice el amor'.

La mezzosoprano madrileña María José Montiel es considerada por la crítica internacional como una de las grandes intérpretes de 'Carmen', personaje con el que ha logrado éxitos reseñables en Viena, Nueva York, Milán, Whashington, Tel Aviv o Tokio. Su trayectoria pasa por las más destacadas orquestas internacionales de Europa, Asia y América y ha cantado también en numerosas ocasiones con la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, la última el 25 de mayo en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, donde interpretó II Tramonto de O.Respighi.

El coro de Pequeños Cantores de la Jorcam que acompañará a la mezzosoprano, se creó en el año 2009 y está formado por niños con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años, dirigido por la maestra Ana González. En junio de este año fueron invitados por el Coro de Niños de la Ópera de Viena. Además, han participado en producciones de ópera y zarzuela y colaboran en actividades como los conciertos de coro solo en el Auditorio Nacional dentro del 'Ciclo de Conciertos de la Comunidad de Madrid' y en los Teatros del Canal dentro del 'Ciclo Ibercaja de Música'.