Rufus debuta en Peralada para celebrar sus veinte años sobre el escenario

Peralada (Girona), 7 jul (EFE).- El canadiense Rufus Wainwright, cuya voz es considerada una de las más virtuosas del panorama musical mundial, ha debutado en el Festival de Peralada para celebrar sus veinte años sobre el escenario.

Esas dos décadas son el tiempo que ha pasado desde que publicó "Wainwright", su primer trabajo y arranque de una carrera de éxitos que ha interpretado en buena parte en esta actuación española.

El músico, que otras veces parcela su creación para ofrecer un aspecto concreto que quiere mostrar en concierto, ha apostado esta vez con motivo de ese aniversario por darle al público lo que habitualmente quiere, que es los grandes temas del artista al que ha venido a ver.

Rufus Wainwright es además un músico prolífico y, por tanto, dispone de suficientes canciones que están en el ideario de sus seguidores como para regalar el paladar del respetable sin dejar de sentirse cómodo y libre sobre el escenario.

El canadiense sabe además que, a lo largo de esos veinte años, ha acumulado seguidores de diferentes edades y, en Peralada, ha querido tener algo para todos.

"Beauty mark" para comenzar con Rufus al piano, desde donde expresó su admiración por un entorno que no esperaba e invitó al público al concierto que ofrecerá en abril en Barcelona.

Unos pocos temas después cambió de instrumento y, guitarra en mano, interpretó "Out of the game" para ir poco a poco soltándose y conversando con el auditorio, al que informó de que "Peaceful afternoon" estaba inspirada en su marido.

El momento más divertido fue cuando dedicó una canción de 'hip hop' al presidente estadounidense Donald Trump, algo más que crítica con él, y el más emotivo cuando cantó a capella 'Candles' en memoria de Carmen Mateu, la creadora del Festival de Peralada, fallecida a inicios de año.

Al final y después de unos bises de lujo con "Going to a town", "Hallelujah" y "Poses", ovación de gala para este virtuoso de la voz, que ha protagonizado un debut histórico en Peralada.

Rufus, entregado en la primera actuación en este festival, se ha implicado hasta el punto de que, antes de su concierto, participó en un ciclo de diálogos en el marco del Campus Peralada.

El festival, después de su estreno del pasado jueves con el Réquiem de Verdi que servía de homenaje a Carmen Mateu, la fundadora de esta cita musical, cierra con Rufus Wainwright su primera semana y regresará el próximo jueves con una actuación de Ignasi Terraza Trío en una bodega del Empordà, la Finca Malaveïna.