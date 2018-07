La banda Twenty One Pilots anuncia sus dos primeros conciertos en España

Madrid, 11 jul (EFE).- La banda estadounidense de hip hop y rock alternativo Twenty One Pilots ha anunciado hoy la próxima celebración de sus primeros conciertos en España, que tendrán lugar el 15 de marzo en Bilbao y un día después en Madrid.

El Bizkaia Arena BEC! y el WiZink Center de la capital española serán los espacios que, respectivamente, acogerán estas citas del dúo formado por Tyler Joseph y Josh Dun, ganadores de un Grammy en la categoría de "mejor dúo o grupo pop".

Según la nota de prensa remitida por su promotora, la gira servirá para presentar su próximo álbum, "Trench", que tomará el relevo de "Twenty One Pilots" (2009), "Regional at best" (2011), "Vessel" (2013) y "Blurryface" (2015), el más exitoso hasta el momento gracias a "hits" como "Stressed out".

Coincidiendo con el anuncio de su gira, el grupo ha lanzado hoy dos nuevas canciones, "Jumpsuit" y "Nico And The Niners".

Las entradas para sus conciertos españoles estarán a la venta el próximo viernes 20 de julio a partir de las 10 horas en los canales oficiales asociados a Live Nation y se dispondrá además una preventa el martes 17 a la misma hora que requiere el registro previo en la web del grupo.