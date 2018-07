Spike Lee, Ethan Hawke, Hong Sangsoo o Ciro Guerra, en Festival Locarno

Ginebra, 11 jul (EFE).- Las últimas películas de Spike Lee, Hong Sangsoo, Ethan Hawke o Antoine Fuqua están entre los títulos más destacados de una 71 edición del Festival de Locarno (Suiza) que tendrá una nutrida representación hispana, con el colombiano Ciro Guerra a la cabeza.

Entre el 1 y el 11 de agosto, esta localidad meridional de Suiza se convertirá en el centro del cine de autor con una amplia programación que presentó hoy en rueda de prensa el director artístico del festival, Carlo Chatrian, que se despide de Locarno para hacerse cargo de la Berlinale junto a la holandesa Mariette Rissenbeek.

En esta última edición con el sello de Chatrian -director de Locarno desde 2013-, la Piazza Grande volverá a ser el centro de atención con la proyección de 17 largometrajes y un cortometraje.

Entre ellos destaca el filme colombiano "Pájaros de verano" de los directores Cristina Gallego y Ciro Guerra, que se proyectará en esta sala al aire libre que reúne cada noche a unos 8.000 espectadores.

En este apartado se podrán ver también el último trabajo de Spike Lee, "BlacKkKlansman", que ganó el Gran Premio del Jurado de Cannes; lo nuevo como director de Ethan Hawke, "Blaze", o la esperada secuela de "The Equalizer", de Antoine Fuqua, y de nuevo protagonizada por Denzel Washington, que estará acompañado del chileno Pedro Pascal.

En la competición internacional, 15 películas lucharán para hacerse con el preciado Leopardo de Oro.

El filme argentino "La flor", de Mariano Linás, y "Tarde para morir joven" de la cineasta chilena Dominga Sotomayor, son algunas de las películas que optarán a este premio, como también lo hará el surcoreano Hong Sangsoo, con "Hotel by the River".

Además, un corto español, "La casa de Julio Iglesias", de Natalia Marín, competirá en la categoría denominada "Signs of life" que agrupa producciones que se fijan en territorios al margen del cine y también en nuevas formas narrativas y nuevos lenguajes.

En este apartado competirá también la producción brasileña "Seduçao da carne", de Júlio Bressane.

La categoría "Cineastas del presente" descubrirá a 16 películas, la mayoría de ellas operas primas de sus directores.

Entre ellas destacan la española "Trote", de Xacio Baño, protagonizada por María Vázquez y Celio Bugallo; la brasileña "Temporada", de André Novais Oliveira; "Familia sumergida" de la argentina María Alché, o "Fausto", una coproducción de México y Canadá dirigida por la canadiense Andrea Bussmann.

También habrá presencia hispanoamericana en el apartado "Pardi de domani", dedicado a los cortometrajes.

Competirán la colombiana Laura Huertas Millán con "El laberinto"; su compatriota Simón Vélez, con un corto de animación, "La máxima longitud de un puente"; el venezolano Óscar Vincentelli, con "Violeta + Guillermo", y la española Laida Lertxundi, con "Words, planets".

Fuera de concurso se exhibirá la película española "Mudar la piel", de Ana Schulz y Cristóbal Fernández.

Entre las secciones no competitivas, una retrospectiva dedicada al director y guionista estadounidense Leo McCarey (1898-1969), conocido por películas como "Duck Soup" ("Sopa de ganso", 1933) protagonizada por los hermanos Marx, o la ganadora de siete Óscar "Going my way" ("Siguiendo mi camino", 1944).

Y los premios especiales de la edición serán para el realizador francés Bruno Dumont -Pardo de honor-, el actor estadounidense Ethan Hawke -Excelencia- y el diseñador de títulos de crédito Kyle Cooper -Visión-, mientras que los homenajes recordarán las figuras de los hermanos Taviani y del documentalista Claude Lanzmann.

Además, siguiendo la iniciativa de la edición anterior, el Festival mejora su sección dedicada a los más pequeños conocida como "Locarno Kids", que incluye varios talleres para niños y adolescentes además de proyecciones pensadas para una audiencia más joven.

En paralelo a la programación audiovisual, el festival también cuenta con otras actividades como un ciclo de debates y mesas redondas en las que por ejemplo se planteará "dónde está el futuro del cine" en la era digital.

Una edición en la que el humanismo será el eje vertebrador, como explicó Chatrain.

"Nunca antes los seres humanos han tenido tanto miedo de mirarse unos a otros, cara a cara, como en este momento. (...) Las pantallas de cine, de dimensiones tan grandes que son inevitables, se han convertido en el lugar en el que otras personas nos miran de frente". afirmó.

En este contexto, el festival también celebrará el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos para "reafirmar la importancia y la dignidad del individuo como ser único, precioso e insustituible". EFE