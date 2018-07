Summer In The City 2018: country, rock y folk para animar las noches de Madrid

Un total de 17 conciertos en 17 noches en Siroco y El Sol

Desde el pasado 26 de junio y hasta el próximo 7 de septiembre, el ciclo Summer In The City anima las noches de Madrid con una serie de conciertos. Con espacio para todo tipo de géneros y estilos, este iniciativa llenará el centro de la capital con la música de Eilen Jewell, Bart Davenport, Sam Outlaw, Bedouine o James Hunter, entre otros.

El nuevo festival urbano de Madrid está programado desde dos de las salas más míticas: Siroco y El Sol. En total, tendrán lugar 17 conciertos en 17 noches en los que predominarán la música de raíz norteamericana, pasando por el rock and roll, el bluegrass, el pop, el indie o las melodías francesas más populares.

El ciclo comenzó con la voz de Lindi Ortega el pasado 26 de junio. La cantante canadiense se encuentra de gira en estos momentos, ya que en marzo sacó Liberty. Esta artista tiene un estilo propio muy característico en el que mezcla sus raíces latinas con su gusto por la rudeza visual del rock y su pasión por el folclore estadounidense.

Otro de los que ya han pasado por Summer In The City es Bart Davenport. Blue Motel, Bart & The Bedazzled es su nuevo álbum con la banda The Bedazzled, producido por Aaron M. Olson (L.A. Takedown). Davenport explora un nuevo territorio con un trabajo más oscuro y cinematográfico. Las canciones de Davenport nos llegan envueltas en su sensibilidad, entre triste y alegre, desde la melancolía payasa de The House That Built Itself al surf triste de Halloween By The Sea.

Saxofonista precoz, el estilo musical de Elvis Perkins está marcado por las influencias de clásicos como Bob Dylan, Van Morrison o Simon and Garfunkel. Pese a que nunca ha dado la espalda al rock más clásico, su carrera musical ha estado ligada al folk y al indie. Perkins ha cosechado inmejorables opiniones de la crítica desde que lanzó su debut, Ash Wednesday, en el año 2007. El trabajo en el que se incluía piezas magistrales como While You Were Sleeping, All the Night Without Love fue un éxito de ventas y logró lanzar la carrera musical de Perkins tanto en Estados Unidos como en Europa. El concierto que ofreció el pasado 29 de junio con motivo de la gira de The Blackcoat's Daughter dejó momentos inolvidables, como la interpretación de In the Garden, donde Perkins muestra toda su madurez artística.

En Summer In The City también estará Bedouine, una de las voces emergentes con más proyección de los últimos meses. Bedouine, que nació en Siria y se convirtió en cantante nómada en Estados Unidos, presenta su homónimo debut, donde su voz, suave e hipnótica, que podría equipararse a Laura Marling, atrapa al oyente con ecos reposados de bohemio folk sesentero y setentero, servidos como si de infusiones de bossa nova se tratase.

Gentlemen of Few aportan bluegrass y rock clásico mezclado con exquisito gusto por una banda de jóvenes talentos. Desde Kent traen Gentlemen Of Few las mejores armonías vocales. Canciones propias que ellos mismos bautizan como Nugrass.

También Imarhan, un grupo musical tuareg argelino formado en 2006 en Tamanrasset (Argelia), aportarán su magia a este ciclo de conciertos. El nombre del grupo viene del tamasheq, que significa "aquellos que se aman, que se codean y son sinceros". Desde luego, una de las apuestas más curiosas y atrevidas.

Eilen Jewell viene a Madrid con una nueva colección de viejas y audaces versiones de blues y R&B que se suman a la potente mezcla de country clásico, folk y rock and roll que caracteriza su música original.

Desde su debut en 2015 con Angelero, Sam Outlaw se ha convertido en una de las grandes figuras del country californiano. El artista ha sabido utilizar los cimientos de la música de raíces americana para darle in giro introspectivo. Outlaw nos muestra sus sentimientos sobre el escenario de manera indisimulada con canciones como Tenderheart o Trouble. Desde su debut en 2015 con Angelero, no ha parado de dar conciertos dentro y fuera de Estados Unidos. Estuvo en el Huercasa Country Festival en 2016 y en octubre de 2017 dio un concierto en la sala El Sol. Ahora vuelve de nuevo para deleitar a los madrileños con sus acordes del mejor country del sur de California.

Han pasado ya 10 años desde que James Hunter publicó su primer disco, People Gonna Talk, desde entonces ha girado sin cesar y ha publicado tres álbumes más: The Hard Way, Minute By Minute y Hold On!. Con ellos, ha cimentado su reputación como poderoso soul man. The New Yorker dijo de sus composiciones que "enraizaban con la música Soul americana sin serlo".

Otro de los artistas que participan en el evento es Mike Sánchez, un viejo conocido de la escena rock española que ha llegado a tocar junto a grandes figuras de la música como Eric Clapton o Led Zeppelin. Embutido en una chupa negra y con su inconfundible tupé a lo Elvis Presley, Sánchez hará vibrar la sala Sirocco el próximo 2 de agosto.

Reverendo & The New Preacher Boys son herederos del country de Hank Williams y el sonido Bakersfield. Su repertorio se pasea por el honky tonk, western épico, gospel gótico y los ritmos del delta con gran soltura y desparpajo.

Por otro lado, estarán Kanaku y el Tigre es una banda Peruana de folk psicodélico formada en el 2010. Se caracterizan por su música enigmática, llena de instrumentos acústicos. Su primer álbum, Caracoles, salió en diciembre del 2010. El 9 de agosto tienen hueco en Summer In The City.

Una de las últimas en prestar su voz al ciclo será Miss Eaves, una artista que mezcla electro, pop, rap y dance. Afincada en Brooklyn, Shanthony Exum -su verdadero nombre- carga su música con mensaje feministas. Nadie mejor que ella para celebrar la Mad Girls Summer Party.

La neozelandesa Tami Nielson será la encargada de cerrar el ciclo de conciertos el 2 de septiembre en la sala El Sol. Nielson, que llegó a telonear al inmortal Johnny Cash, ofrecerá una tormenta del mejor swing para poner el broche de oro a esta edición de Summer in the City. Viene a Madrid a presentar su nuevo trabajo, un grito contra el sexismo y el machismo de la industria musical, un proyecto de rockabilly, blues y country de toda una veterana de los escenarios.