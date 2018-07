Nueva polémica en el Mad Cool al cancelarse el concierto de Massive Attack

La segunda jornada de Mad Cool ha llevado el festival de vuelta a la crónica musical, sin más lances que el "derby" intercontinental entre dos colosos del rock, Jack White y Arctic Monkeys, y un fuera de juego a cargo de Massive Attack, tras suspender su concierto sin explicaciones.

Uno de los platos fuertes del día era el concierto de Massive Attack, que a la misma hora debía resarcirse tras su última visita en 2010 en la difícil acústica del Palacio Vistalegre, pero pasaban los minutos y el concierto no arrancaba.

Nadie se ha presentado sin embargo a ofrecer explicaciones pese a la enorme expectación, que ha hecho que se sobrepasara la capacidad de la carpa electrónica, con gente apelotonada ante todos sus accesos, pitidos de protesta y una tensión creciente que no ha ido a más.

A las dos horas del que debía haber sido el inicio de su "show", la organización ha emitido un comunicado: Massive Attack ha suspendido "achacando que el sonido del escenario donde en ese momento actuaba Franz Ferdinand molestaba para la realización de su show", con la "decisión unilateral" de la banda de cancelar.

Mad Cool proseguirá mañana sábado con una última jornada marcada por los conciertos de Depeche Mode, Queens of the Stone Age y Dua Lipa, entre otros, transformando la pregunta de hoy tras el torturado acceso del jueves ("Cómo venimos") en un simple y llano: "¿Cómo no venimos?"