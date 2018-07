Julio Iglesias, "truhán y señor" para Luz Casal, Iván Ferreiro y otros muchos

Madrid, 17 jul (EFE).- De Luz Casal a Iván Ferreiro, pasando por Lori Meyers y Miguel Ríos, artistas de varias generaciones y estilos rescatan de la memoria para Efe aquellas anécdotas y canciones de Julio Iglesias que hoy, 50 años después del inicio de su carrera, siguen resonando en sus cabezas con la fuerza del primer día.

- Luz Casal: "Gwendolyne".

"Creo que fue la primera que escuché de él y las primeras veces siempre marcan. Lo que ha conseguido no lo ha hecho ningún otro. Algo tendrá que ni sus detractores ni los que le respetamos sabemos qué es. Recuerdo que en mi primer viaje por Europa, con 16 años, por todos los países que cruzaba sonaba él. La práctica totalidad de los que nos dedicamos a la música perseguimos alcanzar algo semejante".

- Luis Fonsi: "To All The Girls I've Loved Before".

"No viví su época más grande, la de los grandes discos en la radio, pero esta la tengo muy presente de mi niñez".

- Iván Ferreiro: "Abrázame".

"Tengo muchísimas canciones de Julio Iglesias entre mis favoritas, pero en su día me decidí por esa, porque contiene muchas de sus cosas: emoción y una forma de contar las relaciones que es universal. Hacía la música que hacía por la época que le tocó vivir, pero si hubiera nacido en otro momento, habría sido miembro de una banda 'indie' muy ruidosa".

- Diego Cantero, alias Funambulista: "Hey!".

"Ese tema nació dos años antes que yo, pero aún así debió quedar encriptada en el radiocasete del coche de mi padre. La recuerdo desde el asiento de atrás mezclándose con el ruido de ventanilla abierta y olor a tabaco Winston".

- Miss Caffeina: "La carretera".

"Hubo una época en la que nos obsesionamos con este tema de Julio Iglesias. Tiene una melodía preciosa y la producción podría ser de grupos como Death Cab For Cutie. Consigue una atmósfera que no te esperas de un artista como él. Quizás sea por eso que lleva tantos años siendo relevante".

- Vega: "Soy un truhán, soy un señor".

"Ha llevado todo su vida ese papel. Cuando grabé 'Metamorfosis', conté con el mismo batería que acompañaba a Julio Iglesias en su gira. Le llamó y le contó que estaba trabajando con una compatriota suya. Le dijo que me pasara el teléfono. Me encantó su frescura y naturalidad. Además, mi madre es muy fan".

- Lori Meyers: "Me va, Me va" y "Lo mejor de tu vida"

"La primera, porque era de las más verbeneras, la que ponían en todos lados; de la segunda, recordamos que era de Manuel Alejandro, que le deja una mujer y que tenía problemas para aprenderse la letra".

- Miguel Ríos: (Sin canción).

"Nunca ha sido santo de mi devoción como músico o cantante, pero me ha parecido una persona valiosísima para la música, porque ha expandido y ha tenido una visión de lo que es el oficio y el negocio como nadie. Ha vendido más que ningún otro y yo me alegro, porque es un tío al que conozco personalmente y al que solo deseo bienes".