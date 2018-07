Ser embajador de festivales para conseguir entradas, meet & greet o pases para el backstage gratis

Verve ha lanzado en España el 'Programa de Embajadores'

Los fans obtienen privilegios y experiencias exclusivas

"No es competencia de los canales habituales de compra"

Foto: Pixabay

Cada vez con más frecuencia se organizan las vacaciones de verano teniendo en cuenta las fechas de los festivales. Entre viaje a la playa o escapada en avión, se van sucediendo el Primavera Sound, el Mad Cool, el BBK Live... Una suerte para los oídos, pero una desgracia para los bolsillos. Verve, startup británica pionera en el desarrollo de software de venta de entradas para festivales mediante el boca a boca, ha lanzado en España el 'Programa de Embajadores', un sistema que permite a los promotores de grandes eventos beneficiarse de un nuevo canal de comercialización y a los fans obtener privilegios en los espectáculos y experiencias exclusivas con sus artistas favoritos.

Cualquier apasionado de los festivales puede darse de alta y pasar a ser embajador (y vender entradas) de los festivales que tienen acuerdo con Verve. A cambio, recibirá una serie de recompensas, marcadas por el festival en sí, como pases para el backstage, acceso por el fast track y meet & greet con los artistas, entradas gratis, merchandising o vales para comida y bebida.

Este sistema ha sido presentando oficialmente esta semana, pero ya lleva funcionando en España algunos meses. El BKK Live, por ejemplo, ha ofrecido durante el pasado fin de semana entradas VIP, así como la posibilidad de tener una vista privilegiada del escenario principal desde una torre exclusiva en Kobetamendi. A los embajadores del Medusa Festival, que se celebra del 8 al 13 de agosto en Cullera, la organización les regalará un Abono General de 3 días si venden 6 entradas, un Abono Premium si venden 17 entradas o un acceso al Backstage si llegan a 35.

Liam Negus-Fancey, cofundador de Verve, explica que "Verve es una vuelta de tuerca para los amantes de los festivales, que pueden darse de alta y vivir experiencias impagables". Además, asegura que la comunidad de embajadores está creciendo de manera exponencial y totalmente orgánica: "Creamos la compañía con la premisa de que la mejor manera de que te vendan algo es escucharlo de un amigo, y los festivales españoles con los que ya trabajamos están comprobando que puede ser un canal de ventas muy potente".

El objetivo de esta iniciativa es "convertir a los fans en 'influencers" para que vendan las entradas en su círculo más cercano, aseguran desde Verver. Según un estudio de Ticketmaster, las personas deciden ir a un festival por el cartel en primer lugar pero la segunda premisa que valoran es la asistencia de los amigos. Desde la startup insisten en que el programa de embajadores "no es competencia de los canales habituales de compra", sino complementario.

De este modo, los fans que deseen pueden acudir a la página de los festivales y registrarse para convertirse en embajadores. En ese momento, reciben un código, que es el que tendrán que pasar a sus amigos. La persona que compra la entrada, a través de los canales habituales, deberá introducir dicho código. El embajador va sumando ventas, que le permitirán obtener los beneficios marcados.

Verve se dirige a un mercado global para festivales que se estima alcanzará los 4.600 millones en 2020. La comunidad global de Verve, formada por 14.000 embajadores en más de 20 países, ha vendido hasta la fecha más de 500.000 entradas en todo el mundo. Entre sus clientes europeos se encuentran Live Nation, FKP Scorpio, Benicassim, BigCityBeats, Airbeat One, Blockfest, Les Ardentes, Tinderbox, We Are Electric, Reading y Leeds Festival, Wireless, Bestival, entre otros.

Actualmente Verve se encuentra en pleno proceso de expansión en Europa. En España tiene ya entre sus socios a festivales de primer nivel como el Medusa Sun Beach, el Festival Internacional de Benicassim (FIB), el Bilbao BBK Live, el Azkena Rock de Vitoria, Los Álamos Beach de Torremolinos (Málaga) o el Iboga Summer Festival de Tavernes (Valencia).