El Festival Internacional de Benicàssim congrega unos 40.000 asistentes cada día

Encara su 25 aniversario en 2019 con "grandes expectativas"

Imagen: EFE

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) 2018 ha congregado una media de 40.000 asistentes en sus cuatro jornadas, una cifra por la que el director del evento, Melvin Benn, se ha mostrado satisfecho, al tiempo que ha asegurado tener "grandes expectativas" hacia el próximo año, en que el Festival cumple 25 años. "Es sin duda alguna una cifra que nos hace sentir muy orgullosos de estar aquí", ha destacado.

El FIB terminará este domingo con "muy buenas actuaciones de grandes cabezas de cartel" y lo que se espera sea un "increíble concierto" de Liam Gallagher, el último de los artistas destacados de esta edición, que tomará el escenario esta noche.

El director ha explicado en rueda de prensa que la mejor jornada en cuanto a cifras de asistencia fue el viernes, con la actuación de The Killers como cabeza de cartel. Este día se contabilizaron cerca de 48.000 personas, según ha indicado el director.

Este año ha habido 'fibers' procedentes de hasta 25 nacionalidades. En concreto, han representado el 55% del público, de los cuales la mayoría procede de Reino Unido e Irlanda, pero también es destacable presencia de asistentes franceses, alemanes o australianos, entre otros. El 45% restante es público español.

En cuanto a música, el director del certamen ha destacado las actuaciones de los cabeza de cartel además de Belle & Sebastian, The Snuts, The Vaccines o Two Door Cinema Club entre un "gran cartel y una lista de artistas que va evolucionando".

Confirmaciones para 2019 "antes de Navidad"

Por su parte, la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha agradecido a la organización del Festival "su buen hacer" y a los servicios de seguridad que han conseguido que "el FIB se salde con un éxito total", ha dicho.

"El balance es, sin duda alguna, un punto y seguido. El próximo año vamos a celebrar la 25ª edición del Festival que va a ser una efeméride" ha valorado Marqués. Una oportunidad para "consolidar la ciudad como una verdadera ciudad de festivales", ha apuntado.

La rueda de prensa ha contado también con la presencia del vicepresidente y diputado provincial de Turismo, Andrés Martínez, quien se ha pronunciado para "agradecer la valentía de la organización y del Ayuntamiento" en la celebración del Festival.

"Merece la provincia un festival que apuesta por el turismo y la música, como el que acabamos de disfrutar" ha manifestado Martínez. Para el diputado, el FIB es "un gran evento del que nos sentimos orgullosos", en este sentido ha destacado el vicepresidente que "hay que seguir en esta línea y hay que seguir trabajando para sumar y multiplicar".

Una edición de "acciones en positivo"

Como ya se había anunciado desde la organización, el FIB 2018 pretendía ser la edición "más benéfica en sus 24 años de celebración". En este sentido, el director de Maraworld ha resaltado que "la cifra obtenida por los donativos efectuados en el canje de pulseras para invitados asciende a 6.988€".

Esta cifra se prevé que se "incremente en un 8% -10% aproximadamente" en la jornada de este domingo. Los donativos, destinados a apoyar a las entidades Cruz Roja y Save The Children, "se repartirán a partes iguales" entre ambas, así lo ha asegurado Melvin Benn.

Puntos Violeta

Otra de las novedades para la edición que pone su punto y final esta noche era la instalación de Puntos Violeta, que en palabras del director del FIB, ha tenido un "increíble éxito". En este sentido, Melvin Benn ha destacado "la gran aceptación e interés por parte de una buena cantidad de fibers que se han acercado para recabar información".

Benn ha señalado también que "han acudido cerca de 900 personas" durante jueves, viernes y sábado. Pero ha remarcado que "no hay constancia de casos de violencia, la gente acudía a informarse".