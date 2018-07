Aitana, contenta con su estreno en solitario aunque haya a quien no le guste

Madrid, 27 jul (EFE).- Aitana Ocaña "Aitana", segunda finalista de Operación Triunfo, ha lanzado hoy "Teléfono", su primer single en solitario, que tras una enorme expectación ha sido recibido con división de opiniones: "Estoy muy contenta con el trabajo", afirma, aunque, admite, haya gente a la que puede que haya "decepcionado".

Tras su paso por la academia de OT, coronar las listas de ventas con "Lo Malo", junto a la también concursante Ana War, y conseguir el triple platino en descargas digitales, Aitana se lanza en solitario con "Teléfono", un aperitivo de su próximo nuevo proyecto, que aún está en preparación.

"Está siendo toda una aventura. Al principio da bastante vértigo pero es lo que hay. Tengo que empezar a guiarme por mí misma, sin que nadie me esté diciendo por detrás qué bien o qué mal lo hago", afirma Aitana en una entrevista con Efe.

La artista barcelonesa (San Clemente de Llobregat) confiesa que no esperaba "para nada" la acogida del single, que contabiliza ya casi 1,8 millones de visitas en YouTube y es número 1 en iTunes.

"Me esperaba que fuera peor, no sé por qué. Creo que la gente tenía muchísimas esperanzas en mí y lo agradezco pero eso sin querer hacía que yo tuviera mucho presión. Cuando tú tienes mucha mucha confianza en alguien, luego como no sea súper bueno lo que presentes..." siempre será susceptible de criticarse, explica la artista, que acepta todas las opiniones "siempre que sean respetuosas".

Aitana ha escogido para comenzar "Teléfono" (Universal), una canción que cobró vida durante su estancia en Los Ángeles y que ha sido compuesta por Andrés Torres, Mauricio Rengifo y la propia Aitana y producido, grabado y mezclado por Jaycen Jousa, en la misma ciudad.

"Con la canción he querido hablar de las rupturas, de que no solo existe el amor", afirma Aitana en una canción en la que el teléfono representa metafóricamente a la persona a la que hay que dejar y que también habla "de estar bien contigo misma": "primero hay que quererse a una misma y luego ya vendrá lo demás", asevera.

A la propia Aitana le gustaría "dejar el teléfono", sobre todo en un día como hoy en el que está tan expuesta por su trabajo y en el que le llegan algunas críticas que, reconoce, "le duelen mucho", especialmente por su familia, porque saben que es "súper sensible".

Aitana pide "paciencia" a sus seguidores porque "aún no han visto todo": "queda un disco entero por salir, que incluirá canciones de todo tipo", desde baladas a temas pop de los 90 en inglés y otros de estilo más contemporáneo.

"Estoy contenta. Quiero que todo lo que saque me guste a mí", afirma Aitana, que, a sus 19 años, todavía está empezando a "gestionar" su carrera y a "encontrar su estilo", aunque de lo que está segura es de que hará pop.

Aitana "no era muy consciente" de lo que supondría participar en OT y para ella "es difícil de entender" la expectación que genera, aunque trata de hacer "vida normal".

"Es lo más duro para mí, el no poder pararme lo suficiente con los fans. A ellos les hace ilusión y a mí también. Lo llevo muy bien, son muy respetuosos, más que por Twitter", describe la cantante.

A Aitana no le gusta pensar en el futuro porque "le agobia", pero sí que le gusta rememorar el pasado en la academia, que recuerda "con mucha alegría" y de donde se lleva a personas "muy especiales", añade.

José Carlos Rodríguez.